Olimpiadi Parigi Italvolley vincente al debutto, 3-1 al Brasile. L’avventura dell’Italvolley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 inizia con un successo. La squadra guidata dal ct De Giorgi ha battuto il Brasile con i parziali di 25-23, 27-25, 18-25, 25-21, conquistando la vetta del gruppo che include anche Polonia ed Egitto, prossima avversaria.

Gli azzurri hanno avuto la meglio in un match equilibrato, con Yuri Romanò protagonista, realizzando 20 punti. Alessandro Michieletto ha contribuito con 13 punti, mentre Daniele Lavia ha segnato 12 punti. Un ottimo debutto per l’Italvolley, mentre nonostante i 25 punti di un super Darlan Ferreira, il Brasile non è riuscito a prevalere. Ora, i verdeoro dovranno compiere un’impresa contro la Polonia. L’Italia, invece, ha il “solo” compito di battere l’Egitto, non considerato un avversario insuperabile, per arrivare all’ultima giornata con la possibilità di lottare per il primo posto.