Altri sport. Olimpiadi Parigi, incendi e vandalismo: il governo francese denuncia “atti criminosi”. L’attesissima cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 sarà davvero un’esperienza unica con 116 battelli che attrvarseranno la Senna. Oggi, venerdì 26 luglio, cominciano ufficialmente i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La cerimonia di chiusura sarà sabato 11 agosto. Si tratta della XXXIII Olimpiade dell’era moderna, a Parigi come 100 anni esatti fa. L’orario di inizio della cerimonia di apertura è fissato alle 19.30. La durata prevista è più verso le 4 ore che vicina alle circa 3 ore e mezza. L’ultimo battello dovrebbe arrivare a destinazione intorno alle 23,50. La diretta tv è prevista su Rai 2 a partire dalle 19,30 e in diretta streaming su RaiPLay. In attesa della festa di questa sera, Parigi deve fare i conti con atti di vandalismo che stanno mettendo a dura prova le Olimpiadi 2024. (Continua a leggere dopo le foto)

A poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, la Francia deve fare i conti con incendi e atti di vandalismo. La società ferroviaria francese Sncf ha subìto un “attacco massiccio” che ha paralizzato la sua rete “gravemente interrotta” a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici a Parigi. “Diversi atti dolosi concomitanti” hanno colpito 3 linee su 4 del Tgv Atlantico, Nord ed Est: “Sono stati appiccati incendi deliberati per danneggiare” gli impianti delle linee ad alta velocità, ha spiegato il gruppo ferroviario in un comunicato stampa. Il ministro dei Trasporti francese, Patrice Vergriete, come riporta Sport Mediaset, ha dichiarato: “Tutti gli elementi indicano che questi atti sono premeditati. La concomitanza degli orari, delle camionette ritrovate con alcune persone che si sono date alla fuga, soprattutto nel sud-est, indizi di incendio ritrovati sul posto”. Secondo la SNCF, sono coinvolti 800.000 passeggeri.