Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sabotaggio nella notte, il Mit: “Grave e preoccupante”

Un grave episodio ha funestato i lavori di preparazione alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Durante la notte si è verificato infatti un vero e proprio “attacco” a una delle strutture che sono state allestite per permettere lo svolgimento della manifestazione. Ed è arrivata la dura presa di posizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano.

Un sabotaggio alla pista di bob, skeleton e slittino di Cortina d’Ampezzo ha interrotto i preparativi per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nella notte, ignoti hanno staccato un tubo di refrigerazione, gettandolo in mezzo alla strada e causando disagi sia alla circolazione sia ai lavori del cantiere.

L’episodio avviene a pochi giorni dal sopralluogo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), previsto per lunedì 24 febbraio. La denuncia è stata presentata dal Commissario di governo per l’opera, l’architetto Fabio Saldini, che ha condannato fermamente l’accaduto: “Un atto irrispettoso che mette in difficoltà chi lavora giorno e notte”.

Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reagito duramente, definendo l’episodio “grave e inquietante” e paragonandolo agli attacchi contro il cantiere dell’Alta Velocità Torino-Lione.

“Chi cerca di danneggiare le Olimpiadi fa un danno all’Italia davanti a tutto il mondo. Lo Stato non si fa intimidire”. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, mentre i lavori per la pista proseguono tra preoccupazione e determinazione.

