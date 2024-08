Olimpiadi Evenepoel doppio oro nel ciclismo su strada. Remco Evenepoel ha conquistato la doppietta olimpica nonostante una foratura a tre chilometri dal traguardo. Il talentuoso ciclista belga ha vinto sia la gara a cronometro che quella su strada. Nella prova in linea, Evenepoel della squadra Soudal-Quick Step è diventato il primo atleta a ottenere questa doppia impresa, superando Valentin Madouas e Christophe Laporte, entrambi francesi.

BELGIUM, WE DID IT!!! Double Olympic Champion.🥇🥇



No words… I hope this inspires anyone to chase their dreams. 💭❤️



What an incredible race from the entire team and I'm so proud that I could finish it off.🇧🇪🚀 pic.twitter.com/CGFnKaQV7C