Tutto pronto per Olimpia Milano-Virtus Bologna, in scena stasera a partire dalle 20:30. Le due squadre giocheranno la penultima gara della stagione regolare di Eurolega. A dirigere la gara saranno lo sloveno Matej Boltauzer, primo arbitro, insieme al tedesco Robert Lottermoser e al croato Luka Kardum. (Continua…)

Olimpia Milano-Virtus Bologna, le ultime sul match di Eurolega

Stasera, a partire dalle 20:30, andrà in scena la penultima gara della stagione regolare di EuroLeague tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Situazione nettamente posta nella competizione europea per le due compagini italiane. I padroni di casa hanno bisogno di una vittoria per tenere accese le speranze Play-In, mentre la Virtus cerca il riscatto dopo cinque sconfitte consecutive in EuroLeague.

In caso di vittoria della Virtus e di sconfitta del Baskonia in casa del Real Madrid, Bologna chiuderebbe la stagione da ottava, che significherebbe avere doppia chance al play-in per accedere ai playoff. In caso di sconfitta, invece, dovrebbe vedersela all’ultimo round con il Vitoria. Diverso il discorso invece per Milano, che deve vincere per non essere ufficialmente eliminato.