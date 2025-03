L’Olimpia Milano si gioca tutto: la notte che deciderà il futuro

La sfida tra Olimpia Milano e Barcellona di stasera è un autentico spareggio per la post-season. Un match che si preannuncia combattuto, con le aspirazioni europee delle due squadre in bilico a tre giornate dalla fine della regular season. Con una situazione di classifica che non ammette errori, l’EA7 non può permettersi di perdere contro i catalani se vuole continuare a sperare in un posto nei play-off o almeno nei play-in della Eurolega 2024/2025.

Con un record di 16 vittorie e 15 sconfitte, Milano si trova ad affrontare gli ultimi tre match di questa stagione: Barcellona, Virtus Bologna e Baskonia. Tre partite che, se vinte, potrebbero garantire la qualificazione ai play-in, mentr una sconfitta rischierebbe di compromettere definitivamente il cammino verso la post-season.

La situazione è chiara: per l’Olimpia ogni incontro diventa una finale, e la partita contro il Barcellona rappresenta una vera e propria “notte del giudizio”. Ettore Messina, consapevole della difficoltà dell’impresa, non ha usato mezzi termini nel commentare l’importanza del match. L’Olimpia dovrà affrontare una squadra che ha dimostrato di essere esplosiva in attacco, con guardie letali e l’energia di giocatori come Jabari Parker. (continua dopo la foto)

Il coach milanese ha sottolineato come una difesa all’altezza delle circostanze sia indispensabile per poter sperare di battere una squadra di livello come il Barcellona: “Contro questo tipo di squadra, presentare una difesa all’altezza del livello della competizione, dell’importanza di una partita probabilmente decisiva, è essenziale per aumentare le chance di imporsi”.

Le fortune di Milano dipenderanno principalmente da Nikola Mirotic, il leader tecnico della squadra, nonostante le sue condizioni fisiche non siano ottimali. Dopo l’infortunio subito contro il Fenerbahce, il montenegrino è chiamato a essere un punto di riferimento anche se non al meglio. La sua motivazione, specie considerando che il Barcellona lo ha di fatto scaricato due estati fa, rappresenta un fattore decisivo per l’esito della partita.

Olimpia Milano, con il Barcellona una sfida da dentro o fuori

Dall’altro lato, per il Barcellona sarà fondamentale la performance di Kevin Punter, ex giocatore di Milano, che nella sfida di andata ha segnato 21 punti nella vittoria dei catalani (81-94). La sfida tra i due grandi ex sarà senza dubbio uno degli elementi da tenere d’occhio.

Milano dovrà fare a meno di Fabien Causeur, alle prese con un problema alla schiena dopo il match contro Madrid, e del solito Josh Nebo. Per il Barcellona, invece, mancheranno quattro giocatori importanti: Nunez, Laprovittola, Vesely e Metu, tutti out per motivi fisici. Le assenze pesano su entrambe le squadre.

La posta in gioco è altissima: una vittoria dell’Olimpia contro il Barcellona permetterebbe di mantenere viva la speranza di una qualificazione alla post-season, mentre una sconfitta metterebbe fine ai sogni europei per l’EA7. In ogni caso, la sfida di stasera si preannuncia come una battaglia dove ogni singolo dettaglio sarà determinante. La stagione milanese, dopo le recenti sconfitte contro Parigi e Madrid, passa tutta da questo incontro, una “finale” che non ammette passi falsi.

