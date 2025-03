NBA, il capolavoro di Le Bron James trascina i Lakers (VIDEO)

Ancora una volta, quando conta davvero, LeBron James risponde presente. Il canestro allo scadere della leggenda dell’NBA ha regalato ai Los Angeles Lakers una vittoria mozzafiato contro gli Indiana Pacers per 120-119. Un colpo da vero opportunista sotto canestro che arricchisce ulteriormente una storia sportiva con pochi eguali.

🚨 LEBRON JAMES AU BUUUZZEEEEEEERRRR



VICTOIRE DES LAKERS SHSJJDJSJS 🔥🔥🔥



pic.twitter.com/DBOQmfZvur — LeBron France 🇫🇷 (@LeBronFR_) March 27, 2025

I Lakers, avanti di sei punti a meno di due minuti dal termine, si sono visti rimontare da un parziale di 7-0 dei Pacers. Indiana ha avuto in mano il pallone della vittoria ma ilo ha sprecato. Sul rimbalzo, LeBron ha segnato indisturbato, mandando i Lakers in visibilio e aggiungendo un altro capolavoro alla sua carriera leggendaria.

Gli altri risultati della notte NBA

Washington supera Philadelphia: i Wizards hanno battuto i 76ers per 119-114, trascinati dai 24 punti di Sarr.

Clippers dominanti su New York: Leonard (27 punti) e Harden (29 punti) guidano LA al successo contro i Knicks (126-113).

Toronto spazza via Brooklyn: netta vittoria per i Raptors per 116-86 in casa dei Nets.

Jokic torna e domina: il serbo mette a referto una tripla doppia da 39 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, guidando Denver al successo su Milwaukee (127-117). I Bucks erano privi di Antetokounmpo e Lillard.

Boston senza problemi contro Phoenix: anche senza Tatum, i Celtics schiantano i Suns (132-102). Porzingis brilla con 30 punti, mentre i 30 di Durant non bastano.

NBA, la situazione in classifica

Eastern Conference: Cleveland (58-14) domina, con Boston (54-19) a inseguire.

Western Conference: OKC vola con 60-12, mentre i Lakers sono quarti con 44-28.

La stagione NBA entra nel vivo e LeBron dimostra ancora una volta di essere il re.

Leggi anche: