Obama e Michelle, il rumor gela il mondo intero: cosa si vocifera. La coppia simbolo della politica americana, per anni al vertice del potere, sembra star attraversando un momento delicato. Secondo alcune voci insistenti, l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, 63 anni, e sua moglie Michelle LaVaughn Robinson, 61 anni, starebbero vivendo una crisi. Ma cosa c'è di vero? Nelle ultime ore Barack Obama è intervenuto sui social con un post che sembrerebbe smentire l'ipotesi che il matrimonio con Michelle sia in difficoltà, eppure c'è chi non è convinto forte dei tanti indizi raccolti negli ultimi mesi. Per i promotori dei rumors, l'ex presidente potrebbe stare semplicemente cercando di salvare le apparenze. Vediamo nel dettaglio quanto è emerso.

Obama e Michelle: la coppia d’oro della politica USA

Una delle coppie più iconiche della politica, conosciuti e apprezzati a livello globale, sarebbero vicini al divorzio? Durante il mandato di Barak Obama alla presidenza degli Stati Uniti, la moglie Michelle è stata una first lady impeccabile mostrando un coinvolgimento appassionato a diverse cause di interesse sociale e ponendosi come faro per moltissimi cittadini americani. Tuttavia, quando il marito ha ceduto il posto al candidato successivo, Michelle non ha fatto mistero delle difficoltà vissute parlando in modo molto trasparente e schietto in diverse interviste. Fino a poco fa i due sembravano aver retto perfettamente alle responsabilità derivate dalle scelte di impegno politico e dalla fama, mostrandosi più innamorati e affiatati che mai. Ma come stanno ora le cose?

L’assenza di Michelle fa crescere i sospetti

I rumors su una possibile vicina separazione si sono intensificati dopo che Michelle ha dato forfait a un altro evento ufficiale. La ex first lady non sarà infatti presente alla 60ª cerimonia di insediamento di Donald Trump, 78 anni, e aveva già mancato i funerali di Jimmy Carter. In quell’occasione, Barack era stato ripreso in un video – diventato virale – mentre conversava e rideva con il presidente eletto, che lo stesso ex presidente democratico aveva più volte definito una minaccia per la democrazia. L’assenza (non annunciata né giustificata) di Michelle Obama, che secondo la CNN si trovava alle Hawaii per «una lunga vacanza», è stata associata alle forti critiche rivolte al tycoon da parte della democratica. Il fronte di coppia di Obama e Michelle appare dunque meno unito di un tempo e le divergenze potrebbero essere alla base di una crisi familiare. Nelle ultime ore, tuttavia, Obama ha pubblicato un post che riguarda Michelle e che, ad un primo sguardo, metterebbe a tacere i rumors.

