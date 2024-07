Calcio. Nuovo ranking Uefa, perché tra le italiane comanda la Roma. Che cos’è il ranking Uefa? Il coefficiente UEFA o ranking UEFA, a livello calcistico, è un sistema utilizzato dall’UEFA introdotto nel 1979 per classificare le squadre impegnate nei tornei continentali maschili: le nazionali e i club. La confederazione pubblica tre tipi di graduatorie: una stagionale, una quinquennale e una decennale. La UEFA ha ufficializzato il proprio ranking per club, basato sul coefficiente ottenuto da ogni squadra nelle ultime cinque stagioni. I criteri tengono conto dei risultati di ciascuna squadra nelle varie competizioni europee, escludendo dunque i campionati nazionali. La posizione di ogni formazione sancisce di conseguenza le teste di serie nei sorteggi dei prossimi tornei. (Continua a leggere dopo le foto)

A spiccare in particolare è la presenza in testa alla classifica del Manchester City, davanti al Real Madrid. Il podio è dunque completato dal Bayern Monaco con 108.000. Per quanto riguarda le squadre di calcio italiane, spicca il quinto posto della Roma, grazie alla Conference League conquistata nel 2022 e alla finale e alla semifinale di Europa League raggiunte nelle ultime due stagioni. Seguono poi l’Inter (decima), il Napoli (ventesimo) e l’Atalanta (ventunesima) detentrice dell’Europa League. ll Milan, dopo la semifinale di Champions di due anni fa e i quarti di Europa League nell’ultima stagione ha compiuto un grande balzo in avanti scalando ben sette posizioni e portandosi dal 29° al 22° posto, superando la Juventus ferma al 23esimo posto.