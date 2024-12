Nuovo codice della strada, ecco i farmaci vietati alla guida: la lista

Dal 14 dicembre è entrato in vigore il nuovo codice della strada con regole molto più rigide per contrastare la guida sotto l’effetto di droghe e alcol, intensificando i controlli e inasprendo le sanzioni. Tra le novità spiccano i test antidroga, ora maggiormente focalizzati su sostanze come la cannabis. Tuttavia, queste misure stanno generando dibattiti, soprattutto per i rischi di sanzioni ingiuste a carico di persone che fanno uso legale di cannabis terapeutica o altri farmaci.

Il falso positivo dei test

Un punto critico sollevato riguarda la possibilità di falsi positivi dovuti all’assunzione di farmaci legali. Molte persone in terapia con cannabis terapeutica temono di incorrere in sanzioni nonostante l’uso legittimo. Il Ministero dei Trasporti, Salvini, ha cercato di rassicurare, affermando che saranno effettuate valutazioni mediche approfondite per distinguere l’uso terapeutico da quello ricreativo. Tuttavia, resta irrisolta la questione della scarsa differenziazione nei test tra un’assunzione recente e tracce di sostanze risalenti a giorni o settimane precedenti.

