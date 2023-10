La nuova truffa su whatsapp che ti rovina: a cosa fare attenzione e come difendersi

La nuova truffa su whatsapp che ti rovina– Miliardi e miliardi di persone ogni giorno usano whatsapp per comunicare con amici, parenti, con account business e anche per fare acquisti. L’app di messaggistica più usata tra le tante non viene utilizzata dalle persone per comunicare, ma anche dai malintenzionati che cercano ogni giorno nuovi metodi per svuotare il conto in banca degli utenti. Uno dei metodi più usati da questi ladri punta sui legami familiari, e sull’aiuto di cui hanno bisogno. Ma come fare a capire se siamo vittime di questi? Scopriamolo.

Leggi anche: Meteo, in arrivo il grande freddo e la pioggia: segnatevi queste date

Leggi anche: Belen Rodriguez, svelati i motivi alla base dei suoi problemi

La nuova truffa su whatsapp che ti rovina: a cosa fare attenzione

Le frodi telefoniche sono tornate di moda: quanti gli anziani che negli ultimi mesi sono stati contatati da finti amici di figli o nipoti e mettendo in allarme questi ingenui signori, hanno rubato loro cifre da capogiro? Troppi diremo, eppure c’è ancora gente, che nonostante le migliaia di segnalazione, cade in questo tranello. L’ultima inventata dai malviventi usa direttamente whatsapp mandando un messaggio simile a questo per adescare le vittime: “Ciao papà, mi è caduto il telefono. Questo è il mio nuovo numero. Per favore, puoi mandarmi un whatsapp?” (continua dopo la foto)

Leggi anche: Il figlio di 14 anni ha mal di testa ma per la mamma è solo stanchezza: poi la terribile diagnosi

In cosa consiste la truffa

Il messaggio di questo “finto figlio” è seguito da un link che NON va assolutamente cliccato. Ma cosa succede se clicco?. Una volta che si entra nel sito del link, un altro messaggio da parte del “finto figlio” chiederà aiuto nel pagare le bollette, perché l’app della sua home banking non funziona. Se, anche in questo caso, la vittima accetta, la truffa proseguirà con la richiesta di un bonifico istantaneo ad un IBAN fornito dal presunto figlio. (continua dopo la foto)

Cosa fare se ricevo questo messaggio

La Polizia Postale avverte: “Le truffe sulle applicazioni di messaggistica istantanea sono sempre più numerose e spesso si presentano come messaggi inoffensivi che in realtà hanno lo scopo di agganciare la vittima per esortarla a comunicare dati personali.” -Dunque cosa fare se si riceve questo messaggio? -“Il consiglio è quello di non rispondere assolutamente al messaggio, cancellare la conversazione e, se è stato salvato, eliminare il numero dalla rubrica. Dunque attenzione a ciò che ricevete, la truffa è sempre dietro l’angolo soprattutto per i più anziani e chi si lascia facilmente condizionare.