Nunzia De Girolamo via dalla Rai, ecco chi la sostituisce

Flop negli ascolti per “Avanti popolo“, il programma condotto da Nunzia De Girolamo su Rai 3. La trasmissione chiuderà in anticipo e non andrà in onda dopo il Festival di Sanremo. La rete pubblica è già corsa ai ripari ed ha individuato il sostituto della De Girolamo. (Continua…)

Leggi anche: Nunzia De Girolamo, la pessima notizia dopo la puntata di “Avanti popolo”

Leggi anche: Scommesse, Corona fa nomi e cognomi: Nunzia De Girolamo rimane di sasso

Tutto su “Avanti popolo”

“Avanti popolo” è un programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco, in onda in prima serata su Rai 3 dal 10 ottobre 2023. Il programma è ideato e condotto da Nunzia De Girolamo e viene trasmesso in diretta dallo studio 3 degli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Il talk show è nato per sostituire “Cartabianca”, andato in onda su Rai 3 dal 7 novembre 2016 al 27 giugno 2023 con la conduzione di Bianca Berlinguer. Il programma è curato da Carlotta Mattiello per la Rai e da Elena Sciolti per Fremantle. Mantiene il format di un talk show d’approfondimento sui temi dell’attualità e della politica, con l’ausilio di ospiti in studio e in collegamento, pronti ad intervenire sulle varie tematiche. (Continua…)

Leggi anche: Nunzia De Girolamo, è gelo col marito in diretta: pubblico senza parole

Leggi anche: Fabrizio Corona, cachet da urlo per le interviste in Rai: la cifra è spaventosa

“Avanti popolo” chiude in anticipo

Ascolti in calo per la trasmissione “Avanti popolo”. Il programma solo nella seconda puntata ha totalizzato più di mezzo milione di telespettatori. Lo share si attesta sempre sull’1 e il 2% di share. Per questo motivo, la Rai ha deciso di correre ai ripari: la trasmissione chiuderà in anticipo e non tornerà in onda dopo il Festival di Sanremo. La De Girolamo, dunque, saluterà, almeno per il momento, la rete pubblica. La Rai ha già individuato il sostituto della conduttrice ed ex deputata di Forza Italia. (Continua…)

Nunzia De Girolamo da chi sarà sostituita

“Avanti popolo” di Nunzia De Girolamo non tornerà in onda dopo il Festival di Sanremo. La Rai ha già in mente il sostituto. Si tratta di Peter Gomez, condirettore del Fatto Quotidiano, che esordirà in seconda serata a partire dal 13 febbraio con otto puntate de “La confessione“, programma già andato in onda su NOVE. Il secondo sostituto della De Girolamo, invece, sarà Duilio Gianmaria, che dal 20 febbraio tornerà alla conduzione di “Petrolio“.