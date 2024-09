Home | Nubifragio in Italia, le strade si trasformano in fiumi: auto trascinate via

Ancora disagi in Italia a causa del maltempo. Ieri un potente nubifragio ha trasformato le strade in fiume. Le auto sono state trascinate via dalla potenza dell’acqua. Le immagini apparse sui social sono veramente da brividi. (Continua…)

Nubifragio in Italia, le strade si trasformano in fiumi

L’Italia dice addio all’estate e inizia a respirare un po’ di aria autunnale. Le prime precipitazioni, però, provocano numerosi danni, da Nord a Sud. Il paese è nella morsa del maltempo e alcune regioni sono letteralmente in ginocchio per i danni provocati dal maltempo. Le abbondanti piogge trasformano le strade in fiumi e la potenza dell’acqua in alcuni casi è veramente devastante. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)