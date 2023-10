Nonna e nipote di 12 anni trovate morte insieme: cos’è successo

Nonna e nipote di appena 12 anni sono morte insieme. Sono state trovate nel loro rifugio e la loro storia ha fatto il giro del mondo, commovendo tutti. Erano legate da un gran bene. Hanno deciso di morire insieme, abbracciate, come una vecchia foto che le ritrae l’una affianco all’altra. (Continua…)

Nonna e nipote morte insieme

Nonna di 80 anni e nipote di 12 anni sono morte insieme. La loro storia ha fatto il giro del mondo ed ha commosso tutti. Legate da un bene incommensurabile, hanno deciso di morire insieme, l’una accanto all’altra. In una vecchia foto appaiono insieme, abbracciate. Ed è proprio così che hanno deciso di morire, facendosi forza a vicenda anche negli attimi terribili che hanno preceduto la morte. Insieme hanno raggiunto un altro mondo, si spera migliore di questo, dove non c’è posto per persone fragili, indifese e soprattutto buone come loro. (Continua…)

Cos’è successo

Nonna e nipote sono morte insieme nel rifugio di casa loro, nel kibbutz di Nir Oz, al confine con Gaza. Le due donne sono state travolte dall’attacco dei terroristi di Hamas lo scorso 7 ottobre. La nonna, Carmella Dann, aveva 80 anni, mentre la nipote, Noya Dann, aveva 12 anni. Sono morte insieme, abbracciate, come in una vecchia foto che le ritraggono insieme. Fino all’ultimo la loro famiglia ha sperato che potessero essere state rapite e tenute in ostaggio dai miliziani, ma poco fa è arrivata la tragica scoperta. Anche altri parenti sono stati rapiti, tra cui due minori di 16 e 12 anni. (Continua…)

L’appello della madre

Qualche giorno prima dell’amara scoperta, la madre della ragazza di 12 anni aveva lanciato un appello affinché non facessero del a sua figlia e a sua mamma: “Sono sicura che ci siano donne lì, ci siano madri. Sono sicura che capisci che è la figlia di qualcuno. Sii gentile. Trova il tuo cuore. Sto facendo tutto il possibile per tirarti fuori da lì. Noya, sono forte e il mio amore è forte. Tutto andrà bene. Ti salverò… Sii forte”.