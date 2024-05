Franco Di Mare, giornalista ed ex inviato Rai, non sarebbe l’unico ad essersi ammalato per colpa dell’amianto dipendente della Tv di Stato. A confessarlo sarebbe Ezio Bonanni, legale del giornalista e presidente dell’Osservatorio nazionale amianto (Ona). Almeno atre due sarebbero le persone che hanno manifesto sintomi di una malattia respiratoria.

Spuntano altri casi choc dopo Franco Di Mare

Intervistato da Dire, Ezio Bonanni, avvocato del giornalista Franco Di Mare, attacca la Rai e rende noto che ci sarebbero altri casi di persone che hanno lavorato con l'ex direttore di Rai 3 in passato e che hanno manifestato sintomi di una malattia respiratoria. "Almeno altre due persone che hanno lavorato con lui in quel periodo, quando era inviato di guerra, manifestano sintomi di una malattia respiratoria. In Rai ci sono anche altri casi di mesotelioma che noi come Osservatorio nazionale amianto stiamo seguendo", ha spigato il legale. Bonnani ha inoltre rivelato che l'amianto sarebbe presente anche nella sede di Viale Mazzini.