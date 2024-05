Greta Rossetti, il dramma dell’ex GF: “Devo operarmi subito”

Greta Rossetti ha condiviso con i fan una notizia choc sul suo stato di salute; l’ex del Grande Fratello ha raccontato la malattia con cui convive e che costringe ora a sottoporsi ad un’intervento.(Continua a leggere dopo la foto…)

Greta Rossetti in un periodo difficile

Sono giorni difficili per l’ex di Temptation Island e i fan più fidati non ci hanno messo molto a capire che qualcosa non va. Greta Rossetti è sempre molto attiva sui suoi social su cui ha ripreso a raccontare la sua quotidianità dopo l’uscita dal reality show “Grande Fratello”. I followers si erano già insospettiti qualche giorno fa quando Sergio D’Ottavi era sparito dalle pubblicazioni di lei, ma Greta aveva smentito che i due fossero in rotta e aveva ricordato che il suo profilo resta comunque incentrato sulla sua vita e non un profilo di coppia. Ma queste polemiche sembrano ormai lontane perché hanno lasciato il posto a un tema delicato e preoccupante che Greta Rossetti sta vivendo in prima persona. (Continua a leggere dopo la foto…)

Greta si confida con i followers: “Non sono tranquilla”

Nella giornata di ieri, 2 maggio 2024, Greta Rossetti si è messa in contatto con i suoi followers dopo aver ricevuto vari messaggi privati che le chiedevano se andasse tutto bene. In risposta, l’ex gieffina ha confidato di essere piuttosto preoccupata e ha svelato anche il motivo. “Mi dite che ho la faccia triste. Non sono triste, però ho scoperto che devo operarmi a una cisti che si è ingrossata”. Greta ha poi spiegato di soffrire una patologia collegata al problema della cisti e per cui dovrà presto sottoporsi ad un’operazione.

