“Non ce la faccio più!”, la campionessa costretta al ritiro: le parole commoventi

I problemi fisici l’hanno spinta ad annunciare il ritiro. Smette così di giocare una delle campionesse più importanti della sua generazione, che nel corso della sua carriera è stata capace di occupare il primo posto nelle classifiche mondiali Wta, oltre ad avere ottenuto successi straordinari negli Slam.

Thank you for everything. I leave full of gratitude ❤️ pic.twitter.com/4E6dIpVbG6 — Simona Halep (@Simona_Halep) February 5, 2025

Simona Halep, una delle più grandi tenniste della sua generazione, ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico. Il suo addio è arrivato dopo una sconfitta contro Lucia Bronzetti, con un netto 6-1, 6-1, all’esordio nel Transylvania Open di Cluj-Napoca, un torneo WTA 250 che si sta disputando su veloce indoor nella sua Romania.

Con la solita sincerità e la consueta eleganza, Halep ha condiviso con il pubblico le sue emozioni, sottolineando di aver vissuto “un’avventura bellissima”. “Sono stata numero uno del mondo, ho vinto degli Slam, insomma, tutto quello che avevo sempre desiderato”, ha detto la 32enne, che ha raggiunto l’apice della sua carriera con il trionfo a Wimbledon nel 2019 e al Roland Garros nel 2018.

Il motivo dietro la decisione è chiaro: i problemi fisici, in particolare al ginocchio, che l’hanno tormentata negli ultimi anni, sono ormai insormontabili. Halep ha dichiarato di aver riflettuto a lungo sul suo futuro, condizionata dalla consapevolezza che il suo corpo non sarebbe più tornato quello di una volta.

“Sono sempre stata onesta con me stessa e con il mio fisico”, ha spiegato. Nonostante la sconfitta e il dolore, ha voluto giocare a Cluj per salutare il suo pubblico, dando un ultimo omaggio al suo amato tennis. “Non so se con tristezza o con gioia, o con entrambi questi sentimenti, ma questa è stata la mia ultima volta su un campo da tennis”, ha aggiunto Halep.

“Ho sentito di dover prendere questa decisione. Anche se la mia prestazione non è stata delle migliori ci ho messo l’anima, e sono davvero felice che voi foste qui a vedermi”. La tennista rumena ha voluto fare in modo che fosse proprio davanti ai suoi tifosi, nella sua terra, l’ultimo atto della sua straordinaria carriera.

Simona Halep: “Un momento di tristezza e gioia”

Pur ritirandosi dal circuito, Halep ha chiarito che non abbandonerà completamente il tennis. “Continuerò a giocare, ma essere competitiva richiede molto altro, e non è più possibile“, ha affermato, lasciando intendere che, sebbene il suo impegno nel circuito professionistico sia finito, la sua passione per il gioco la accompagnerà comunque.

Concludendo il suo messaggio, Halep ha dichiarato: “Spero che voi ed io ci incontreremo ancora. La vita va avanti, c’è tanto altro oltre il tennis”. Queste parole racchiudono la maturità e la serenità con cui l’ex numero uno del mondo ha preso questa difficile decisione, consapevole che ogni fase della vita porta con sé nuove opportunità.

Simona Halep lascia il tennis con un palmarès impressionante: due titoli del Grande Slam, numerosi altri trofei e la leadership mondiale che ha mantenuto per diversi mesi. La sua è stata una carriera costellata di successi, ma anche di sfide, che l’hanno vista affrontare e superare tanti ostacoli, sia fisici che psicologici. Con il suo ritiro, il tennis perde una delle sue giocatrici più ammirate e rispettate, ma il suo nome resterà nella storia di questo sport.

