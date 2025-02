Nicola Persano, ex commerciante 76enne, è scomparso improvvisamente da casa il giorno di Natale. Da allora non si hanno più notizie di lui. Le ricerche sono partite subito dopo la denuncia della sua scomparsa. Solo adesso però, a distanza di quasi due mesi, è arrivata la triste scoperta. (Continua…)

Il 76enne Nicola Persona è scomparso il giorno di Natale da casa sua. Da quel momento, i familiari non hanno avuto più notizie. Le ricerche sono partite subito dopo la denuncia e si sono concentrate in tutta la zona. Diverse squadre hanno setacciato la zona, impiegando anche alcune unità cinofile. Per settimane il figlio e i familiari hanno promosso una campagna social, chiedendo a chiunque segnalazioni o avvistamenti. Della sua scomparsa se ne sono occupati anche i giornali e la trasmissione "Chi l'ha visto?". Oggi, a distanza di quasi due mesi, è arrivata la terribile scoperta.