Nico Gonzalez alla Juventus, Commisso blocca tutto: la situazione

Nico Gonzalez Juventus. La società bianconera vuole chiudere il calciomercato con un duplice colpo per l’attacco: Koopmeiner e Nico Gonzalez. Si tratta ad oltranza per entrambi, ma la trattativa appare molto complicata. Quella per l’argentino soprattutto è stata bloccata dal presidente dei viola. (Continua…)

Leggi anche: Calciomercato Juventus, il Chelsea pronto a proporre lo scambio Sterling-Chiesa

Leggi anche: Calciomercato, Juventus-Gonzalez non si farà: il no del presidente della Fiorentina

Nico Gonzalez Juventus, Commisso blocca tutto

La Juventus continua a trattare per Nico Gonzalez. Dopo l’infortunio di Weah, i bianconeri sono rimasti sguarniti sulla fascia sinistra, anche se c’è stata l’esplosione di Mbangula. L’argentino è un profilo seguito da tempo, ma la Juventus vorrebbe concludere la trattativa con un prestito con diritto di riscatto. L’accordo tra i dirigenti era stato trovato, ma il presidente Commisso ha bloccato tutto.

Il patron viola vuole cedere Nico Gonzalez solo a titolo definitivo e l’offerta del club bianconero dovrà essere congrua al valore del calciatore. Ricordiamo che l’argentino nell’ultima stagione in Serie A ha realizzato ben dodici gol in ventinove presenze.