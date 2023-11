Neymar si è operato: ecco quando tornerà

Neymar si è sottoposto con successo all’operazione al ginocchio sinistro effettuata ieri a Belo Horizonte, in Brasile. Il fuoriclasse dell’Al-Hilal e della Seleçao aveva riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco durante la partita di qualificazione al Mondiale del 2026 contro l’Uruguay, lo scorso 17 ottobre.

Il suo club saudita aveva consigliato di farsi operare a Parigi, ma il numero 10 ha preferito affidarsi al medico della nazionale brasiliana, Rodrigo Lasmar, che lo aveva già operato due volte in passato per infortuni al piede e alla caviglia. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Neymar prima di battere una punizione per il Brasile (Photo by Visionhaus/Getty Images)

I tempi di recupero di Neymar

“L’intervento è stato un successo. Siamo molto soddisfatti del risultato”, ha dichiarato Lasmar ai giornalisti. “Ha subito una ricostruzione del legamento crociato anteriore e entrambe le lesioni del menisco sono state riparate”, ha aggiunto. Neymar rimarrà in ospedale per 24-48 ore, poi inizierà il lungo percorso di riabilitazione, che potrebbe durare dai sei ai dieci mesi, secondo le stime più prudenti. Il suo obiettivo è quello di tornare a giocare il prima possibile e di essere pronto per il Mondiale del 2026, che si svolgerà in Canada, Stati Uniti e Messico.

Le parole di Neymar

Neymar ha ringraziato i suoi fan per il sostegno ricevuto sui social network, dove ha postato una foto con i suoi due figli dopo l’operazione. “È andato tutto bene, grazie a tutti per i messaggi. Adesso mi concentro sul recupero”, ha scritto. Prima dell’operazione, aveva espresso il suo dolore per il grave infortunio: “È un momento molto triste, il peggiore! So di essere forte, ma questa volta avrò bisogno della mia gente”. Neymar, 31 anni, ha vinto con il Brasile la Coppa America nel 2021 e la medaglia d’oro olimpica nel 2022, ma non ha mai conquistato il Mondiale, il suo sogno più grande. Per lui, questa è l’ennesima battuta d’arresto in una carriera segnata da alti e bassi, tra successi e polemiche. Ma il campione non si arrende e promette di tornare più forte di prima.