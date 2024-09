Neonati sepolti, interviene Roberta Bruzzone: cosa non torna

La vicenda dei neonati sepolti a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, ha sconvolto letteralmente tutti. La 22enne accusata dell’omicidio dei due neonati, sotterrati nel giardino della villetta di famiglia, ora è agli arresti domiciliari. Sulla vicenda è intervenuta anche Roberta Bruzzone. (Continua…)

Il caso dei neonati sepolti a Vignale di Traversetolo

Un terribile caso di cronaca sconvolge l’intero paese. Una 22enne di Traversetolo, Chiara Petrolini, avrebbe avuto due gravidanze segrete e dopo aver partorito avrebbe sepolto i neonati nel giardino della villetta dove vive con la famiglia a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. La 22enne sarebbe accusato dell’omicidio dei due neonati e adesso si troverebbe agli arresti domiciliari. La misura cautelare è stata disposta dal gip su richiesta della Procura. Gli inquirenti indagano sul possibile coinvolgimento di altre persone. (Continua…)

I primi risultati dell’autopsia

Stando ai primi risultati dell’autopsia, sembrerebbe che uno dei due neonati sia stato colpito alla testa. Al momento, però, non è ancora chiaro se sia stato colpito per ucciderlo o mentre veniva sepolto in giardino. La misura cautelare degli arresti domiciliari per la 22enne disposta dal gip su richiesta della Procura di Parma ha ovviamente scosso l’opinione pubblica. Molti, infatti, vorrebbero che la 22enne fosse rinchiusa in carcere. Le indagini proseguono e sulla vicenda si è espressa anche Roberta Bruzzone. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)