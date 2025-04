Home | NBA, Los Angeles ride ancora: quanti problemi invece per New York

La notte del 12 aprile si è rivelata una delle più emozionanti di questa NBA, con ben 15 partite che hanno contribuito a definire i contorni finali della stagione regolare. In scena, i protagonisti più attesi: Doncic, Jokic e Antetokounmpo, che hanno illuminato il parquet con prestazioni straordinarie, mentre i New York Knicks continuano a scivolare, con una serie preoccupante di sconfitte.

Lakers travolgenti: La sfida con gli Houston Rockets ha visto i gialloviola imporsi per 140-109. Un Luka Doncic in stato di grazia ha siglato ben 39 punti, portando i Lakers a consolidare il terzo posto a Ovest. La squadra di Los Angeles ha mostrato tutta la sua potenza offensiva, mentre Houston, già con una formazione rimaneggiata, non è riuscita a reggere il confronto.

A Denver, i Nuggets sono riusciti a mantenere viva la speranza di un accesso diretto ai playoff grazie alla vittoria per 117-109 contro i Memphis Grizzlies. Protagonista assoluto Nikola Jokic, che ha firmato una tripla doppia fenomenale da 26 punti, 16 rimbalzi e 13 assist. La squadra di Denver punta ora a consolidare la sua posizione per evitare il play-in. (continua dopo la foto)

Milwaukee ha dominato Detroit con un altro show di Giannis Antetokounmpo, che ha messo a segno una tripla doppia da 32 punti, 11 rimbalzi e 15 assist, trascinando i Bucks alla vittoria. Il risultato, che ha visto Milwaukee imporsi 125-113, assicura ai Bucks il quinto posto a Est, mettendo in luce ancora una volta la pericolosità della squadra di coach Budenholzer in vista dei playoff.

In una delle prestazioni più sorprendenti della notte, i Miami Heat hanno demolito i New Orleans Pelicans con un incredibile 140-91, infliggendo un margine di 49 punti. Questo successo schiacciante non solo conferma la forza della squadra di Miami, ma la mette anche in una posizione privilegiata per affrontare il prossimo play-in con un’enorme carica.

Mentre la parte alta della classifica a Est prende forma, i New York Knicks stanno vivendo una crisi preoccupante. I Knicks sono caduti sotto i colpi dei Cleveland Cavaliers, che si sono imposti con il punteggio di 112-105. La squadra di New York, trascinata da Julius Randle e Jalen Brunson, ha subito così la terza sconfitta consecutiva. La doppia doppia di Darius Garland (23 punti, 13 assist) ha permesso ai Cavs di portare a casa un’importante vittoria in trasferta.

NBA, la lotta per entrare nei play-in

I Los Angeles Clippers hanno battuto sul filo di lana i Sacramento Kings 101-100. La partita è stata decisa proprio nel finale, con James Harden (23 punti, 11 assist, 10 rimbalzi) che ha giocato un ruolo decisivo per la squadra di Los Angeles. Nonostante un tentativo finale di Zach LaVine dai liberi, i Kings non sono riusciti a ribaltare l’incontro.

Le squadre che stanno combattendo per un posto nel play-in sono uscite vittoriose dalla notte. Orlando ha battuto gli Indiana Pacers, Atlanta ha superato i Philadelphia 76ers e i Chicago Bulls hanno dominato sui Washington Wizards con un ampio 125-95. Con queste vittorie, tutte e tre le squadre si sono assicurate il pass per il play-in.

