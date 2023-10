La prima notte della nuova stagione NBA comincia sulla falsariga della precedente con Nikola Jokic, MVP in carica, che mette a referto la 106^ tripla doppia in carriera (29 punti, 13 rimbalzi e 11 assist) con un immarcabile 12/12 dal campo contro i Lakers.

Leggi anche: NBA, Antetokounmpo: rinnovo stellare con i Bucks

Leggi anche: Basket, LeBron punta Parigi: “Facciamo un Dream Team”

Intero quintetto in doppia cifra tra i Denver Nuggets a partire dal play Jamal Murray autore di 21 punti, 20 per Kentavious Caldwell-Pope e 15 di Aaron Gordon a cui si aggiungono i 12 (con 12 rimbalzi) di Michael Porter Jr. nella vittoria per 119 a 107 contro i gialloviola di LeBron James. Gara mai realmente in discussione nonostante i tentativi di rimonta dei Lakers che si sono spinti anche su un parziale di 13-0 tra terzo e ultimo quarto. A chiudere la gara a cinque minuti dalla sirena è stato il più sette registrato dai Nuggets di coach Malone: “Ci sono state tante emozioni stasera, ma tutte positive” ha detto l’allenatore a fine gara. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Nikola Jokic contro i Los Angeles Lakers avanza in palleggio seguito da Anthony Davies

Tra i gialloviola da registrare la solita mastodontica prestazione di LeBron James autore di 21 punti, 8 rimbalzi e 5 assist in soli 29 minuti disputati: “Voglio essere sempre in campo, ma immagino che ci sia un sistema da seguire e lo seguirò” ha detto il Re al termine del debutto stagionale dei suoi.

Suns vittoriosi contro Golden State

Successo 108 a 104 dei Phoenix Suns sui Golden State Warriors nonostante la deludente prova dell’uomo più atteso Kevin Durant autore di 18 punti e 10 rimbalzi ma con uno sconcertante 7/22 dal campo. A “tirare la carretta” tra i Suns è Devin Booker capace di mettere a referto 32 punti, 6 rimbalzi e 8 assist rendendo meno pesante l’assenza del terzo violino dell’Arizona Bradley Beal.

Male Steph Curry, 4/14 da tre, e Klay Thompson (3/11) che chiudono rispettivamente a 27 e 15 punti. Non delude invece l’altro ex di serata Chris Paul che chiude il proprio esordio stagionale in maglia Warriors con 14 punti, 6 rimbalzi e 9 assist sfiorando la doppia-doppia.