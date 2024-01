NBA, Gallinari lascia Washington: va ai Pistons

Si conclude dopo appena tre mesi l’avventura di Danilo Gallinari agli Washington Wizards. Appena 26 partite con 7 punti e 3 rimbalzi per 15 minuti di media per il cestista italiano, out dallo scorso 27 dicembre a causa di un problema alla schiena.

Il mancato ritorno in campo nel nuovo anno di Danilo Gallinari sembra aver invece dato ragione a chi pensasse che Washington si stesse guardando intorno per “tradare” l’italiano entro da deadline e così è stato. Gallinari infatti passa a Detroit in cambio di Marvin Babley III, Isaiah Livers e due seconde scelte future. In Michigan insieme a Galliari andrà anche Mike Muscala per equilibrare la trade a livello di impatto salariale. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

BOLOGNA, ITALY – AUGUST 12: Danilo Gallinari #8 of Italy looks on during the basketball International Friendly match between Italy and France at Unipol Arena on August 12, 2022 in Bologna, Italy. (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images)

Il futuro di Gallinari

Fermo da 9 gare, sarà importante capire se Danilo Gallinari farà finalmente ritorno in campo con la maglia dei Pistons o si cercherà un buyout per cercare una futura franchigia NBA pronta ad investire su di lui o magari ritentare un’avventura europea, magari in Italia. Washington occupa attualmente il penultimo posto nella Eastern Conference, una posizione davanti ai Detroit Pistons che invece rappresentano il fanalino di coda a quota solo tre successi.