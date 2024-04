NBA, esordio stagionale amaro per Gallinari con i Milwaukee Bucks. La National Basketball Association, comunemente nota come NBA, è una lega di pallacanestro professionistica del Nord America. La lega è composta da 30 squadre ed è una delle principali leghe sportive professionistiche negli Stati Uniti e in Canada. Esordio ai playoff in maglia Milwaukee Bucks per Danilo Gallinari, impiegato da coach Doc Rivers nella quarta gara della serie contro gli Indiana Pacers. Per Gallinari ci sono 13 minuti di campo nei quali ha messo a segno 6 punti con 3/5 al tiro, aggiungendo anche 3 rimbalzi e 2 assist. “Speravamo in un risultato migliore, ma la lotta non è finita. Dobbiamo resettare e concentrarci sulla prossima sfida”, ha commentato a fine partita. (Continua a leggere dopo le foto)

Danilo Gallinari è nato a Sant’Angelo Lodigiano l’8 agosto 1988 ed è un cestista italiano, di ruolo ala grande, professionista nella NBA con i Milwaukee Bucks. Con la Nazionale italiana ha partecipato ai campionati europei 2011 e 2015, ai campionati mondiali del 2019 e ai giochi olimpici di Tokyo 2020. È figlio di Vittorio Gallinari, ex giocatore tra le altre di Olimpia Milano e Virtus Bologna, e cugino di Giacomo Devecchi, anch’egli ex giocatore di Milano e Dinamo Sassari. È padre di due figli, nati dalla relazione con la modella e presentatrice televisiva Eleonora Boi, con cui è sposato.