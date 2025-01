NBA, Anthony Davis non si ferma più: Lakers sugli scudi, clamoroso ko sulla sirena per i Celtics

La notte NBA ha regalato numerosi colpi di scena, con risultati che hanno scosso la classifica e il cuore degli appassionati. Tra le partite più emozionanti, i Los Angeles Lakers hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva, battendo gli Charlotte Hornets con un punteggio di 112-107, grazie a una straordinaria prestazione di Anthony Davis.

Contro gli Hornets, Anthony Davis ha messo a referto il season-high per punti segnati (42) e rimbalzi (23) catturati, ovvero la quinta gara in carriera con almeno 40+20. Il #3 dei Lakers ha chiuso il 1Q con 21+11, nessuno c'era mai riuscito dal 1997 (via @Stathead).