Incidente nella notte. Una nave si schianta contro un ponte facendolo crollare. Nel momento dell’urto diversi veicoli stavano attraversando il ponte e sono quindi caduti in acqua. La nave invece, ha preso fuoco ed è affondata.

Una nave cargo lunga 300 metri si è schiantata contro un ponte, che si accartoccia su sé stessa, dopo avere preso fuoco in seguito allo scontro. Squadre di emergenza sono già sul posto, un elicottero sorvola la zona; secondo i primi aggiornamenti ci sarebbero almeno 20 persone in acqua, sarebbero tutti operai. (continua dopo la foto)

A Baltimora, nello Stato americano del Maryland, costa Est degli Stati Uniti, è crollato il Francis Scott Key Bridge dopo che una nave cargo lunga 300 metri ha urtato uno dei piloni. Decine di persone nell’acqua. Si temono morti e feriti. L’acqua del porto ha attualmente una temperatura di 9 gradi centigradi, il rischio per chi è sopravvissuto alla caduta dal ponte è l’ipotermia.

Il portavoce dei vigili del fuoco di Baltimora, Kevin Cartwright ha detto che è ancora presto per confermare il numero delle vittime, ma ha descritto il crollo del ponte definendolo della categoria “evento di perdite di massa”.Tutto è successo all’1.35 di notte, ora locale americana, in Italia le 6.35 del mattino di martedì 26 marzo. Numerosi i video che circolano sul web, che mostrano la drammatica scena. (continua dopo il video)

Bridge in Baltimore, Maryland fell. Pray for everyone involved 🙏🏾 pic.twitter.com/E4GA7CWOfM