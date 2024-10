Home | Nations League, Italia: vietato sbagliare. Con Israele in gioco la prima fascia per i Mondiali 2026

Nations League, per l’Italia è vietato sbagliare. La partita di questa sera contro Israele ha un’importanza che va al di là della classifica per la Nazionale di Luciano Spalletti. Sì, perché vincere a Udine significherebbe consolidare il primato nel Girone 2 di Lega A e ottenere un vantaggio fondamentale in vista del sorteggio dei Mondiali 2026.

Presentarsi come teste di serie al sorteggio del 3 dicembre a Zurigo potrebbe cambiare le prospettive della Nazionale, evitando incroci pericolosi sin dall’inizio della competizione. Attualmente, l’Italia è prima nel girone con 7 punti, seguita a un solo punto di distanza dalla Francia e a 3 dal Belgio. Le prime due squadre del girone accederanno ai quarti di finale della Nations League, un traguardo che garantirebbe la prima fascia per il sorteggio dei Mondiali, in programma tra due anni in Stati Uniti, Canada e Messico.

Ci sono due modi, per il regolamento Fifa, per ottenere un posto tra le teste di serie. Il primo è raggiungere i quarti di finale della Nations League. Il secondo, rientrare tra le quattro nazionali europee con il miglior ranking fra quelle non qualificate per le fasi avanzate del torneo. Al momento, l’Italia è settima e potrebbe comunque entrare nella Top 4, ma affidarsi solo a questo calcolo sarebbe rischioso, visti i precedenti deludenti nelle qualificazioni mondiali.

Nations League, Spalletti sa di non poter sbagliare

Spalletti lo sa bene: sottovalutare Israele sarebbe un errore imperdonabile. Per mantenere alta la concentrazione, il CT degli Azzurri dovrà ricordare ai suoi giocatori quanto sia importante non perdere punti in questa fase del torneo.

La Nations League, spesso snobbata, si sta rivelando un trampolino fondamentale per il futuro dell’Italia, e i tre punti contro Israele potrebbero fare la differenza. Con la storia recente che ha insegnato agli italiani quanto sia rischioso prendere alla leggera il discorso qualificazione, Spalletti e i suoi sono consapevoli che la partita di questa sera potrebbe già avere un peso decisivo sul cammino verso i Mondiali.

