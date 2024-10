Italia-Israele Nations League, qualcosa cambia, in parte per necessità – come la squalifica di Pellegrini dopo il rosso contro il Belgio – e in parte per la naturale rotazione dei giocatori a disposizione. Contro Israele, in una sfida cruciale per conquistare uno dei primi due posti nel girone, Spalletti schiererà un’Italia rinnovata e con diverse novità in campo. Si tratta di modifiche che coinvolgeranno praticamente tutti i reparti. In difesa, troverà spazio Buongiorno, che darà un turno di riposo a Bastoni. A centrocampo, Fagioli prenderà il posto del brillante Ricci, mentre sugli esterni Bellanova e Udogie sostituiranno Cambiaso e Dimarco. In attacco, sarà l’occasione per Raspadori, che giocherà dietro a Retegui, sempre più centrale nel sistema di gioco degli azzurri.

Questo è lo schema base, ma Spalletti potrebbe apportare ulteriori cambiamenti. Gabbia, in ottima forma con il Milan, potrebbe essere schierato come terzo difensore a destra (con Calafiori confermato a sinistra), e non è escluso che uno tra Tonali e Frattesi riposi, lasciando spazio a Pisilli, reduce dal suo esordio negli ultimi minuti contro il Belgio.

Il punto fermo, comunque, sarà il modulo tattico. Il 3-5-1-1 ha funzionato bene nella prima parte del match contro il Belgio e verrà riproposto. Le novità dovranno replicare con precisione il lavoro dei titolari abituali, come l’intesa tra Dimarco e Bastoni, e la regia ordinata di Ricci, che Fagioli sarà chiamato a emulare. Israele, come si è visto anche nella partita contro la Francia, non è l’avversario più temibile del girone, ma il risultato di questa partita sarà decisivo per il cammino dell’Italia in Nations League e per garantirsi una posizione di testa di serie nei sorteggi delle qualificazioni mondiali. In sintesi, non c’è margine per errori.

La probabile formazione (3-5-1-1): Donnarumma; Gabbia, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Pisilli, Fagioli, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui

Leggi anche: