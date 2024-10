Nations League, Italia-Israele: la probabile formazione degli Azzurri

Italia-Israele probabile formazione degli Azzurri. Lunedì 14 ottobre, alle ore 20:45, l’Italia affronterà Israele al Bluenergy Stadium di Udine nel quarto turno della UEFA Nations League 2024-25. Le due nazionali si sono incontrate sei volte in totale, l’ultima il 9 settembre a Budapest, quando l’Italia ha vinto 2-1 nell’andata della Nations League, con reti di Frattesi e Kean. Gli azzurri sono imbattuti contro Israele, con cinque vittorie e un pareggio, risalente ai Mondiali del 1970 in Messico. Nei loro ultimi cinque confronti, Israele ha segnato solo due gol contro l’Italia.

Spalletti dovrebbe applicare un turnover moderato, con 5/6 pedine diverse rispetto alla gara contro il Belgio. Non ci sarà Pellegrini, che dopo il rosso rimediato nel primo tempo con i Diavoli Rossi è tornato a casa: Spalletti per sostituirlo ha chiamato Zaniolo, che però è reduce da un lungo stop per infortunio e sicuramente partirà dalla panchina. Il Ct potrebbe dunque optare per un 3-5-2, con Raspadori ad affiancare Retegui in attacco. Gli altri cambi sono attesi in difesa (2), con Gatti al posto di Di Lorenzo e Buongiorno al posto di Bastoni a comandare la difesa. A Centrocampo Fagioli potrebbe far rifiatare Ricci, così come Udogie con Dimarco e Bellanova con Cambiaso.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui. Ct. Spalletti.

Israele (4-2-3-1): Gerafi; Feingold, Nachmias, Shlomo, Leidner; Kanikovski, Abu Fani; Abada, Peretz, Gloukh; Baribo. Ct. Simon.

