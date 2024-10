Italia, Pellegrini squalificato torna a casa: Spalletti convoca Zaniolo

Italia Pellegrini squalificato, Zaniolo convocato. Lorenzo Pellegrini dopo il rosso rimediato al 38′ della partita di ieri sera contro il Belgio sarà squalificato. La Nazionale azzurra dovrà quindi fare a meno del centrocampista giallorosso per la prossima sfida di Nations League contro Israele, in programma lunedì 14 ottobre a Udine.

📣 Il Ct Spalletti ha convocato l’attaccante dell’Atalanta Nicolò #Zaniolo. Il calciatore è atteso a Coverciano nel corso del pomeriggio e integrerà il gruppo azzurro in virtù della squalifica di Lorenzo Pellegrini.#Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/90GpOyiDUg — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 11, 2024

Pellegrini ha fatto rientro a Roma questa mattina e il Ct Spalletti non ha perso tempo: al suo posto ha convocato Nicolò Zaniolo, che andrà quindi ad affiancare in attacco il compagno di squadra all’Atalanta Mateo Retegui e ricomporre la coppia su cui Gasp vuole puntare per il resto della stagione. In realtà non ci sono ancora indicazioni chiare su quale formazione schiererà il Ct azzurro contro Israele, ma è già certo che Zaniolo sta per raggiungere Coverciano.

Zaniolo, al rientro da un infortunio alla caviglia piuttosto lungo, molto probabilmente a Udine partirà dalla panchina. Se Spalletti confermerà il 3-5-1-1, a fianco di uno tra Retegui e Lucca ci sarà con molta probabilità Giacomo Raspadori, peraltro più abile dell’atalantino nel cucire il gioco sulla trequarti.

