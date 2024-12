Natale 2024, quando chiudono le scuole: il calendario regione per regione

Quest’anno, tutti gli studenti italiani faranno una lunga pausa dalle lezioni in occasione delle vacanze di Natale 2024. Gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, possono cominciare a fare il conto alla rovescia dato che mancano meno di 20 giorni all’inizio delle vacanze. Di seguito, trovate il calendario regione per regione. (Continua dopo le foto)

Vacanze Natale 2024, quando chiudono le scuole: il calendario

Il lungo periodo di festa, lontano dai banchi, inizierà per la maggior parte degli studenti italiani lunedì 23 dicembre e si concluderà martedì 7 gennaio 2025. Si tratta di una pausa di ben 17 giorni continuativi. Non per tutti però, le vacanze di Natale iniziano e finiscono lo stesso giorno. In ben due regioni, le lezioni ci saranno anche lunedì 23 dicembre e le feste inizieranno il 24 dicembre, la vigilia di Natale. Per alcuni invece, le feste inizieranno già il 21 dicembre. (Continua dopo le foto)

Vacanze Natale 2024: quando iniziano regione per regione

Le vacanze scolastiche per il Natale 2024 cominceranno lunedì 23 dicembre, quasi per tutti. Ecco, di seguito, il calendario regione per regione:

Abruzzo: dal 23 dicembre;

Basilicata: dal 23 dicembre;

Calabria: dal 23 dicembre;

Campania: dal 23 dicembre;

Emilia Romagna: dal 24 dicembre;

Friuli Venezia Giulia: dal 23 dicembre;

Lazio: dal 23 dicembre;

Liguria: dal 23 dicembre;

Lombardia: dal 23 dicembre;

Marche: dal 23 dicembre;

Molise: dal 23 dicembre;

Piemonte: dal 23 dicembre;

Puglia: dal 23 dicembre;

Sardegna: dal 23 dicembre;

Sicilia: dal 23 dicembre;

Toscana: dal 24 dicembre;

Umbria: dal 23 dicembre;

Valle d’Aosta: dal 23 dicembre;

Veneto: dal 23 dicembre;

Provincia Bolzano: dal 21 dicembre;

Provincia Trento: dal 23 dicembre.

Quando finiscono le vacanze di Natale?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva