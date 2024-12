Napoli-Venezia, le probabili formazioni: Conte vuole sorprendere con Kvara e Neres insieme

Napoli-Venezia probabili formazioni del match valido per la diciottesima giornata della Serie A che si gioca domani alle 15 al “Maradona”. Gli azzurri ricevono i lagunari rigenerati dalla vittoria contro il Cagliari: Conte non vuole distrazioni e pensa anche a qualche esperimento in avanti. Di seguito le scelte dei due tecnici.

Le scelte di Conte

Antonio Conte prepara il match contro il Venezia al Maradona con il dubbio legato a Matteo Politano, fermato da un attacco influenzale. L’ex Inter potrebbe lasciare spazio a Neres, che dovrebbe partire titolare sulla destra, con Kvaratskhelia sull’altra fascia. In difesa sarĂ ancora Juan Jesus a sostituire l’infortunato Buongiorno, formando la linea arretrata con Di Lorenzo, Rrahmani e Olivera davanti a Meret. A centrocampo nessuna sorpresa, con Lobotka in cabina di regia supportato da Anguissa e McTominay. In attacco spazio a Lukaku, punto fermo del reparto offensivo.

Le scelte di Di Francesco

Eusebio Di Francesco potrebbe riproporre l’undici che ha battuto il Cagliari e fermato la Juventus, fatta eccezione per Svoboda, ancora indisponibile. Davanti a Stankovic, confermato Idzes al centro della difesa, affiancato da Altare e Sverko. Sulle corsie agiranno Zampano ed Ellertsson, mentre a centrocampo Andersen sostituirà Duncan, non al meglio, completando il reparto con Nicolussi Caviglia. In avanti la trequarti sarà composta da Oristanio e Busio, che avranno il compito di innescare il centravanti Pohjanpalo. Ancora assenti Raimondo, Sagrado e lo stesso Svoboda.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka; McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia.

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Ellertson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

