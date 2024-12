Udinese-Torino, le probabili formazioni: Runjaic conferma Lucca, dubbio Sanabria-Adams per Vanoli

Udinese-Torino probabili formazioni del lunch match della diciottesima giornata della Serie A in programma domani all 12:30 al “Friuli”. Dopo l’importante successo esterno contro la Fiorentina, l’Udinese punta a chiudere il 2024 con un risultato positivo contro i granata. Il Torino si presenta invece in Friuli con qualche incertezza, ma con la buona notizia del rientro di Coco, che ha scontato il turno di squalifica.

Le scelte di Runjaic

Il tecnico Runjaic spera di recuperare almeno uno tra Bijol, Giannetti e Payero, anche se la loro presenza resta in dubbio. SarĂ confermato il modulo 3-5-2 con Sava tra i pali e, in difesa, Kristensen pronto a sostituire Bijol, affiancato da Kabasele e Toure. Sulle corsie esterne spazio a Ehizibue e Zemura, mentre in mediana Karlstrom dirigerĂ il gioco con Ekkelenkamp e Lovric come mezzali. In attacco, fiducia alla coppia formata da Lucca e Thauvin, che cercheranno di bissare l’ottima prestazione dell’ultima gara.

Le scelte di Vanoli

In casa Torino restano dubbi su Walukiewicz, ancora alle prese con problemi respiratori: se non dovesse farcela, Vojvoda è pronto a prenderne il posto accanto a Masina. A centrocampo conferme per Linetty, Ricci e Gineitis, mentre sulle fasce Pedersen e Borna Sosa dovrebbero partire titolari, con quest’ultimo leggermente favorito su Lazaro. In attacco il tecnico Vanoli deve scegliere tra tre opzioni: Karamoh sembra destinato a partire titolare, mentre per l’altro posto è testa a testa tra Adams e Sanabria.

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Touré; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Lovric, Zemura; Thauvi, Lucca.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Sosa; Adams, Karamoh.

Leggi anche: