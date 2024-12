Home | Napoli, per Kvara c’è una svolta: tutte le novità sulle trattative per il rinnovo

Napoli, grandi novità in arrivo per la questione del rinnovo del contratto di uno dei giocatori più importanti della squadra guidata da Antonio Conte. Secondo le ultime notizie in arrivo, la trattativa per la permanenza nel club di Khvicha Kvaratskhelia sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. Si tratta solo di sedersi per le firme, ma l’accordo tra il Napoli e il campione georgiano è ormai cosa fatta.

🚨 Improvvisa svolta nella trattativa per il rinnovo del contratto tra #Kvaratskhelia e il #Napoli: come riporta il Corriere dello Sport, ora l'intesa sarebbe davvero vicina‼️🤩 pic.twitter.com/fOX9fNDYqm — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) December 8, 2024

L’intesa, raggiunta la scorsa settimana a Roma, prolunga il rapporto tra il club e il giocatore fino al 2029. Le cifre sono importanti: Kvara andrà a guadagnare 6 milioni di euro annuali, inclusi bonus facilmente raggiungibili, mentre la clausola rescissoria verrà fissata a 80 milioni.

La trattativa, durata diversi mesi, si è concentrata soprattutto sulla clausola rescissoria. Il Napoli puntava a una cifra superiore ai 100 milioni, mentre l’entourage del calciatore spingeva per una cifra più contenuta, intorno ai 60 milioni. Alla fine, le parti hanno trovato un compromesso che tutela il club ma non preclude possibili cessioni future.

Con il nuovo contratto, Kvaratskhelia quadruplica il suo ingaggio, che era di 1,5 milioni annui percepiti dal 2022. Un riconoscimento importante per l’attaccante, che ha avuto un ruolo fondamentale nella conquista dello scudetto e nei successi ottenuti dal club nelle ultime due stagioni e mezzo.

Napoli, De Laurentiis e e garanzie per il futuro

Questo rinnovo rappresenta anche una mossa strategica per il Napoli, che si garantisce una posizione di forza sul mercato in caso di un’eventuale cessione. Nonostante il rinnovo, infatti, l’interesse per Kvaratskhelia da parte dei top club europei resta altissimo.

Il Manchester United, ad esempio, sarebbe pronto a offrire al giocatore un ingaggio di 9 milioni di euro per la prossima stagione. Anche il Psg, che già in estate aveva avanzato un’offerta di 10 milioni, continua a monitorare la situazione, mentre il Barcellona sembra al momento più defilato.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto uno sforzo economico significativo per chiudere il tormentone contrattuale. Ora il rinnovo, oltre a blindare uno dei pilastri della squadra, potrebbe garantire al Napoli un’importante plusvalenza in caso di cessione del suo fuoriclasse. Con l’annuncio ufficiale atteso entro dicembre, il Napoli si assicura non solo la permanenza di Kvaratskhelia, ma anche un’opportunità strategica per il futuro.

