Napoli, Conte si presenta: “Avremo una faccia inc***ata!

26 giugno 2024 – È arrivato il giorno della presentazione ufficiale di Antonio Conte nelle vesti di nuova guida tecnica del Napoli. Nella conferenza stampa andata in scena al Teatro di Corte di Palazzo Reale, Antonio Conte ha pronunciato le sue prime parole ufficiali.

La presentazione ufficiale di Conte a Palazzo Reale

Mercoledì 26 giugno 2024, è l'alba di un nuovo capitolo per il Napoli e per la sua nuova guida tecnica Antonio Conte. La nuova era, tanto auspicata da Aurelio De Laurentiis e dai tifosi, sta per iniziare e l'allenatore ha già cominciato a impostare il clima della nuova avventura. Il tecnico leccese è atterrato ieri all'aeroporto di Capodichino insieme alla famiglia per prendere parte alla presentazione ufficiale al Teatro di Corte di Palazzo Reale, in Piazza del Plebiscito. Dopo la stagione deludente del club c'è molta attesa per le prime parole di Antonio Conte: la speranza è che l'allenatore abbia entusiasmo e grinta, nonché un programma lucido sul piano tecnico, per svoltare nella prossima stagione.

Antonio Conte al Napoli: le prime parole della guida tecnica

Antonio Conte ha rotto il ghiaccio con un ringraziamento e un apprezzamento del calore rivolto dalla città e dal club: “C’è un filo di emozione, è la prima volta che ricevo una presentazione del genere dopo tanti anni di carriera. Ringrazio Napoli perché sono abituato a dare prima di ricevere, qui invece ho ricevuto fin da subito tanto entusiasmo e tanto affetto, che dovrò ripagare”. Parole che dimostrano quanto il tecnico leccese sia pronto a rimboccarsi le maniche per affrontare le sfide che gli si presenteranno con la massima energia.

“Posso promettere serietà, una parola che troppo spesso è sottovalutata. Serietà nel dare tutto per il Napoli, nel trasmettere la mia cultura e la mia mentalità a livello lavorativo. (…) Noi daremo il massimo e anche più, perché a volte non basta”. Ma Antonio Conte non si è perso in convenevoli andando subito a toccare quelli che sono i nodi centrali del suo ruolo mostrando di sentire il peso della responsabilità che tiene nei confronti del club.

