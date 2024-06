Croazia-Italia, Spalletti furioso in conferenza stampa: poi il chiarimento

Mattia Zaccagni fa tirare un sospiro di sollievo a Luciano Spalletti. Il suo gol al 98′ spedisce gli azzurri agli ottavi di finale di Euro 2024, dove affronteranno la Svizzera. Il ct dell’Italia dopo la partita furioso in conferenza stampa con un giornalista. (Continua…)

Croazia-Italia, Luciano Spalletti furioso in conferenza stampa

Dopo il triplice fischio di Croazia-Italia, il ct della nazionale italiana ha rilasciato alcune interviste alle tv nazionali ed ha tenuto la classica conferenza stampa. Spalletti, però, si è arrabbiato con un giornalista che gli ha chiesto se la formazione schierata contro i croati fosse figlia di un “patto”, termine che il commissario tecnico non ha affatto digerito.

Spalletti ha perso letteralmente le staffe ed ha accusato il giornalista: “Gli è stato riferito e chi gli riferisce queste cose non vuole il bene della nazionale“. Il ct dell’Italia ha poi proseguito: “Voi avete detto a me che era il girone della morte, non l’ho detto io. La Spagna è fortissima, la Croazia è fortissima, è gente abituata a questo tipo di partite qui. Per me quando si scende sotto il livello minimo è perché si sente il morso della pressione, però intanto fino a questo punto qui sono sempre cresciuti dal mio punto di vista”. Dopo la conferenza c’è stata poi una telefonata di chiarimento.