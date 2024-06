Euro 2024, Croazia-Italia 1-1: le pagelle

Croazia-Italia pagelle. Gli azzurri di Spalletti conquistano la qualificazione agli ottavi nell’ultimo minuto di recupero, grazie ad un gol bellissimo di Mattia Zaccagni, entrato dieci minuti prima. La Croazia termina il suo cammino ad Euro 2024. (Continua…)

Croazia-Italia pagelle

Una brutta Italia (ancora una volta) riesce a superare i gironi grazie ad una prodezza di Mattia Zaccagni al 98′. Il pari contro la Croazia permette agli azzurri di passare il girone con quattro punti, dietro la Spagna a punteggio pieno. Nell’Italia si salvano veramente pochi calciatori, tra tutti l’autore del gol Zaccagni, il portiere Donnarumma e l’assistman Calafiori.

Donnarumma 7: quando indossa la maglia della nazionale ci ricorda perchè a 22 anni era già una stella

Di Lorenzo 5.5: prosegue il momento no del terzino del Napoli

Calafiori 7: contro la Spagna uno dei peggiori, oggi uno dei migliori. Suo l’assist per il gol di Zaccagni

Bastoni 5: impreciso sia in attacco che soprattutto in difesa. Sul gol croato ha qualche responsabilità

Darmian 5.5: lento, impacciato, fuori contesto

Jorginho 5: “se la deve venire a prendere, altrimenti meglio che non gioca”, Spalletti ci ha visto lungo

Barella 6: partita senza infamia ne lode

Raspadori 5: per niente incisivo

Pellegrini 5.5: perde il confronto con Modric

Dimarco 5.5: schierato in un ruolo non suo e si vede

Retegui 5: anche lui fallisce la prova del “9”

Frattesi 4.5: entra e regala un rigore alla Croazia

Chiesa 5.5: poco spazio ma anche poco incisivo

Scamacca 5: un lontano parente di quello visto quest’anno a Bergamo

Fagioli 6: da apprezzare almeno l’impegno

Zaccagni 7.5: entra e risolve la partita, probabilmente merita una maglia da titolare