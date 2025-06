Napoli, Antonio Conte scatenato: ora vuole due giocatori nuovi dalla Premier

Il Napoli di Antonio Conte non si ferma dopo l’arrivo di Kevin De Bruyne e mette nel mirino altri due nomi di spessore per rinforzare il reparto offensivo. Il tecnico pugliese ha indicato ad Aurelio De Laurentiis due obiettivi ben precisi, entrambi in uscita dal Liverpool.

Antonio Conte e lo Scudetto vinto col Napoli 🏆



𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐚 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐬 – 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞 su Sky Sport. Il primo episodio integrale disponibile on demand e su Sky Sport Insider#SkySport #AntonioConte #FedericoBuffaTalks @FedericoFerri pic.twitter.com/JijbgMBsz2 — skysport (@SkySport) June 13, 2025

Il primo nome è quello di Federico Chiesa, reduce da una stagione difficile con la maglia dei Reds. L’ala azzurra vuole rimettersi in gioco in Serie A e per lui si ragiona su un prestito con diritto di riscatto, soluzione che potrebbe accontentare tutte le parti in causa.

Accanto a Chiesa, Conte ha chiesto anche Darwin Nunez, l’attaccante uruguayano utilizzato da Arne Slot prevalentemente come subentrante. Il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra di partenza intorno ai 45 milioni di euro per convincere il Liverpool a lasciarlo partire.

Anche se quest’anno non è partito spesso come titolare, Nunez è un calciatore di grande spessore, potente e veloce, forte di testa e bravo a dialogare con i compagni. Unico difetto, è un po’ sprecone sotto porta, ma garantirebbe a Conte il giusto mix di rapidità e peso offensivo.

Intanto, sul fronte Milan, in attesa di capire come finirà la telenovela che coinvolge Theo Hernandez dopo la rottura con l’Atletico Madrid, la società è propensa ad accettare la proposta partenopea per Musah. Il centrocampista americano piace molto a Conte per la sua fisicità, e sotto il Vesuvio potrebbe riscattare una stagione poco felice, come lo è stata quella di tutti i rossoneri.

Infine, la “sfida” con l’Inter si sposta anche sul mercato: i nerazzurri hanno accelerato per Giovanni Leoni del Parma, individuato come possibile erede di Francesco Acerbi. L’offerta sul tavolo si aggira intorno ai 25 milioni di euro e mette la Beneamata in pole per chiudere l’affare, anticipando il Napoli che era interessato al giocatore.

