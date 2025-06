Calciomercato, scintille Inter: fra chi parte, chi resta e un nuovo sogno per l’attacco

In casa Inter, mentre la squadra si appresta a giocare il Mondiale per Club, si accendono i riflettori su un Calciomercato che si preannuncia molto intenso. La società sta ridisegnando equilibri e prospettive in vista della prossima stagione. Cambia la guida tecnica, cambiano i protagonisti e cambiano pure le gerarchie interne a un gruppo che diventerà sicuramente più giovane e duttile.

Si chiama Nick Woltemade, gioca con lo Stoccarda, è soprannominato "Il Gigante di Brema" e ieri agli Europei U21 ha steso la Slovenia con una tripletta. I tedeschi se lo godono, Roma, Chelsea ed Inter lo osservano: chissà quale futuro lo attende. ⚽️🇩🇪 pic.twitter.com/HacWp6Wb1z — M&M Football House (@MMFootballHouse) June 13, 2025

In questo periodo di grandi novità c’è chi si gioca la riconferma, chi potrebbe salutare e chi invece sogna di vestirsi di nerazzurro per la prima volta. L’attenzione è su Davide Frattesi, che secondo le ultime voci avrebbe rinunciato alle idee di cessione e deciso di restare all’Inter.

Fondamentale in questo senso l’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo del nuovo tecnico. L’azzurro, scontento per lo scarso minutaggio sotto la gestione precedente, aveva già un piede fuori da Milano, ma ora intravede nuove opportunità. Cristian Chivu gli ha parlato e gli ha promesso di farlo diventare protagonista nel nuovo progetto tattico che ha in mente. (continua dopo la foto)

Reduce da una stagione vissuta a strappi, con grandi gioie ma anche molte delusioni, Frattesi aveva chiesto di andarsene già a gennaio. La panchina nella finale di Monaco contro il PSG è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Ma perché non mi hai fatto giocare nemmeno un minuto?!?”, aveva chiesto a caldo, scontrandosi apertamente con Inzaghi.

Ora, con Chivu al timone, la musica cambia: l’ex difensore romeno gli ha già ribadito la fiducia e vuole costruire attorno a lui un centrocampo più dinamico. Il club di viale della Liberazione, legato al giocatore fino al 2028, si gode questo dietrofront: con Mkhitaryan vicino ai 37 anni, serve energia fresca e Frattesi è pronto a garantire corsa e inserimenti.

Intanto in casa nerazzurra tiene banco anche il futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha attirato le attenzioni del Galatasaray, pronto a riportarlo in patria. Per ora nessuna offerta ufficiale, ma l’Inter ha fissato il prezzo: servono almeno 40 milioni per lasciarlo partire. La novità è che i dirigenti non hanno intenzione di fare muro, e sarebbero disposti a rinunciare al loro campione.

Se Calhanoglu partirà, bisognerà considerare l’acquisto di un sostituto. E se partirà anche Asslani, come sembra probabile, anche di una riserva. Si parla di Bernabè, giovane talento spagnolo del Parma fermato però da un grave infortunio nella scorsa stagione. Gli affari con il Parma dovrebbero coinvolgere anche l’attaccante Bonny e il 18enne difensore centrale Leoni. (continua dopo la foto)

Sul fronte attacco, intanto, spunta un nome nuovo: Nick Woltemade, classe 2002 dello Stoccarda, reduce dall’esordio con la Germania in Nations League. Alto quasi due metri, non è il classico attaccate di peso: dei 12 gol segnati in Bundesliga, per esempio, solo uno è arrivato di testa.

Le caratteristiche anomale di questo giocatore, che possiede ottimi piedi, è abituato a pressare a tutto campo ed è in grado di ricoprire più ruoli (anche da esterno a destra) piacciono molto a Marotta e Ausilio, che vorrebbero offrire a Chivu la possibilità di variare i suoi schemi inserendo calciatori giovani e duttili, come da linee guida di Oaktree.

