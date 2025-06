Home | Inter, per Calhanoglu sirene arabe: se va via scelto il sostituto, è italiano

Hakan Calhanoglu, protagonista assoluto dell’Inter negli ultimi anni, potrebbe lasciare Milano. Ha ricevuto offerte dall’Arabia Saudita e le sta valutando attentamente. A 31 anni, dopo una carriera che lo ha visto passare dal Bayer Leverkusen al Milan fino all’Inter, Calha è davanti a un bivio: accettare i tanti milioni del calcio saudita o restare in Europa per continuare a competere ad altissimo livello.

Nonostante il rinnovo di contratto firmato dopo la finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City il centrocampista turco non ha ancora chiuso la porta a un’eventuale cessione. L’Inter, pur consapevole del suo valore tecnico e tattico, non lo considera incedibile, soprattutto in un’estate in cui il club vuole ringiovanire la rosa. Una sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza piena, visto l’arrivo a parametro zero dal Milan. (continua dopo la foto)

Il club nerazzurro ha già individuato l’erede ideale di Calhanoglu: Nicolò Rovella. Il regista classe 2001 è attualmente alla Lazio, ma il suo nome è in cima alla lista del duo Marotta-Ausilio. Cresciuto tra Genoa, Juventus e Monza, Rovella è diventato titolare con i biancocelesti ed è considerato un elemento centrale per il presente e il futuro del club romano.

“Rovella è incedibile”, ha ribadito più volte la società biancoceleste. Ma la clausola rescissoria da 50 milioni di euro presente nel contratto del centrocampista potrebbe cambiare le carte in tavola. L’Inter valuta seriamente di esercitarla, anche se la Lazio proverà prima a rinnovare il contratto per blindare il suo gioiello. La palla passerà quindi al giocatore, che potrebbe scegliere di vestire la maglia nerazzurra e prendersi le chiavi del centrocampo di Simone Inzaghi.

Calhanoglu, dopo otto stagioni in Italia, potrebbe quindi dire addio. Le cifre proposte dai club sauditi sono fuori mercato per l’Europa, e questo spinge l’Inter a non escludere una cessione imminente. Il club valuta il turco almeno 40 milioni di euro, una cifra che dall’Arabia potrebbe arrivare senza difficoltà.

Rovella è l’obiettivo concreto per il dopo-Calhanoglu. La trattativa non sarà semplice, ma l’Inter vuole farsi trovare pronta e agire con decisione. Tutto dipenderà dalla scelta del centrocampista turco: “Sto valutando, è una decisione importante per la mia carriera”, avrebbe confidato a persone vicine. E quella decisione potrebbe ridisegnare il cuore del centrocampo interista.

