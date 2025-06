Pronostico Inter: statistiche e quote sui possibili addii

Il calciomercato estivo rappresenta sempre un momento carico di tensione e aspettative per i tifosi, soprattutto quando si parla di possibili movimenti in una squadra come l’Inter. Le voci di trasferimento, supportate dalle quote dei principali bookmaker, animano il dibattito sulle possibili partenze dei protagonisti nerazzurri. In vista dell’apertura ufficiale del mercato il 1° luglio, cresce l’interesse attorno ai nomi più discussi e alle relative probabilità di addio secondo le ultime stime degli operatori di scommesse.

Statistiche e quote: chi potrebbe lasciare l’Inter questa estate?

Il cuore della notizia ruota intorno alle probabilità di trasferimento di alcuni giocatori chiave dell’Inter. Secondo i dati raccolti dai maggiori siti di scommesse, emergono alcune sorprese:

Davide Frattesi è il principale indiziato a lasciare i nerazzurri, con una quota di 1.50 sia su SNAI che su Betsson. Il centrocampista è oggetto di interesse per club come Napoli , Juventus e Roma .

Particolare attenzione merita la situazione di Hakan Calhanoglu: SNAI propone la quota più vantaggiosa per una sua eventuale cessione, a conferma di un futuro ancora incerto per il centrocampista.

Il mercato estivo, che si concluderà il 1° settembre alle ore 20, sarà fondamentale per definire il futuro assetto dell’Inter, specialmente dopo la speciale finestra per il Mondiale per Club. La squadra, ora guidata da Cristian Chivu, potrebbe vedere cambiamenti significativi nella rosa, anche se i pilastri sembrano destinati a restare almeno per un’altra stagione.

In conclusione, le quote dei bookmaker offrono una panoramica interessante sulle probabili uscite dall’Inter durante questa sessione di calciomercato. Se Frattesi appare il più vicino alla partenza, altri nomi di spicco sembrano meno a rischio trasferimento secondo le attuali valutazioni degli operatori. La finestra di trattative si preannuncia comunque ricca di colpi di scena.

