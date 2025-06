Calciomercato, l’Inter a sorpresa su un talento della Premier: “Trattative avviate, vale 30 milioni”

Il mercato dell’Inter si muove con decisione e idee chiare. Dopo gli arrivi di Sucic e Luis Henrique, la dirigenza nerazzurra guarda con attenzione alla Premier League, dove ha individuato un nuovo possibile rinforzo in chiave futura. Un giocatore che rientra nella “linea verde” richiesta da Oaktree,

Il talento scelto dalla dirigenza è Julio Enciso, giovane paraguaiano in forza al Brighton. A riportare la notizia su TeamTalk è Rudy Galetti, secondo cui l’Inter sta svolgendo un lavoro all’insegna del ringiovanimento della rosa: “Il club milanese sta pianificando un’estate importante, con un obiettivo chiaro: ringiovanire la rosa e gettare le basi per un futuro solido“.

In questa strategia rientra il profilo di Enciso, classe 2004, che il club di Zhang segue dal 2021. Nonostante una stagione segnata da diversi infortuni, l’Inter continua a credere nelle sue potenzialità e starebbe pianificando la possibilità di portarlo a Milano. Enciso è un giocatore duttile, che agisce come ala destra ma anche in posizione più centrale, per esempio come trequartista. (continua dopo la foto)

Enciso ha un contratto in scadenza nel 2026, ma secondo Galetti i nerazzurri avrebbero già effettuato i primi sondaggi esplorativi, monitorando con attenzione la possibilità di aprire una trattativa. Il Brighton valuta il giocatore attorno ai 30 milioni di euro, cifra che l’Inter spera di limare proprio grazie alla durata residua dell’accordo del paraguaiano.

L’interesse del club di Marotta e Ausilio è concreto, e il nome di Enciso potrebbe presto diventare uno dei più caldi dell’estate nerazzurra. Il paraguaiano potrebbe offrire interessanti alternative per Chivu, ed è anche capace di saltare l’uomo, caratteristica che è mancata all’Inter in questi anni.

