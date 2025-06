L’Inter prova a voltare pagina dopo la bruciante sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, culminata in un pesante 5-0 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. In attesa della partenza per gli Stati Uniti, dove a metà giugno prenderà il via il Mondiale per Club, la società nerazzurra punta sul calciomercato per rilanciare entusiasmo e progettualità.

Luis Henrique pronto a sbarcare a Milano

Il primo tassello del nuovo corso si chiama Luis Henrique, esterno offensivo classe 2001 proveniente dall’Olympique Marsiglia. L’operazione, già impostata da settimane, è stata definita in queste ore: l’accordo tra le parti prevede 23 milioni di euro di parte fissa più bonus, mentre il calciatore firmerà un contratto quadriennale con opzione per un quinto anno a 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Il brasiliano è atteso a Milano per le visite mediche e l’ottenimento dell’idoneità sportiva, passaggi fondamentali prima della firma ufficiale. L’obiettivo del club è aggregarlo subito al gruppo per farlo partire con la squadra verso gli USA, dove l’Inter debutterà il 18 giugno contro il Monterrey, alle 3:00 di notte ora italiana.

Sucic già definito, si attende il salto di qualità

L’arrivo di Luis Henrique segue quello, già ufficializzato mesi fa, di Petar Sucic, centrocampista croato prelevato dalla Dinamo Zagabria. Un investimento strategico in un profilo giovane e dinamico, che si inserisce nella linea verde dettata dal fondo Oaktree e condivisa con la dirigenza sportiva.

Obiettivo: reagire subito e puntare al riscatto

La dirigenza, nonostante la delusione europea, vuole ripartire con decisione. Il Mondiale per Club rappresenta una vetrina importante sia sportiva che economica, e la rosa nerazzurra verrà puntellata nei prossimi giorni con altri innesti mirati.

Luis Henrique e Sucic sono solo i primi segnali di una strategia chiara: rinnovare senza rivoluzionare, restando competitivi ai massimi livelli. Ora la palla passa al campo.

