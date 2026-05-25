Home | Serie A, stretta sui derby a fine campionato: cosa cambia dopo il caos di Torino e quali effetti avrà su calendario e sicurezza

La chiusura della stagione di Serie A è stata segnata da un doppio binario: da una parte i verdetti sportivi maturati sul filo dei minuti, dall’altra una coda pesante di tensioni attorno al derby di Torino. Proprio l’intreccio tra contemporaneità delle partite, pressione competitiva e ordine pubblico ha spinto la Lega Serie A a mettere sul tavolo una linea netta: evitare, per quanto possibile, che i derby vengano collocati nelle ultime giornate di campionato.

Non è una sfumatura di calendario, né un annuncio di facciata. È un segnale politico e organizzativo che nasce da quanto accaduto nelle ore precedenti alla stracittadina, tra scontri, interventi delle forze dell’ordine e un clima che ha finito per condizionare anche l’avvicinamento alla partita. La sensazione è che si voglia ridurre al minimo la combinazione “rischio massimo + posta massima”, una miscela che, quando esplode, può diventare ingestibile. E che oggi, con il campionato sempre più compresso e con tante gare decisive in contemporanea, rischia di diventare un problema ricorrente.

La decisione della Lega e il messaggio che arriva al sistema calcio

La posizione espressa dalla Lega Serie A dopo i fatti di Torino non si limita a una lettura dell’emergenza: è una scelta di metodo. L’idea di non programmare più i derby “a fine stagione” non riguarda solo il derby della Mole, ma un principio generale: nelle ultime giornate, quando si concentrano partite che valgono qualificazioni europee, scudetto o salvezza, la macchina organizzativa è già sotto stress per via delle contemporaneità e dei vincoli televisivi. Inserire in quel contesto un derby, con tutto ciò che comporta in termini di rivalità e mobilitazione, significa alzare ulteriormente la temperatura.

In questo quadro, l’annuncio assume valore di cornice: la Lega prova a togliere dal finale di stagione un elemento che può trasformare la settimana dell’ordine pubblico in un’escalation, riducendo margini di manovra per questure, prefetture, club e stewarding. Non si tratta di “punire” una piazza, ma di rivedere una prassi: se l’obiettivo è rendere più prevedibile e gestibile il rischio, allora la programmazione diventa il primo strumento di prevenzione.

Il messaggio, però, è anche culturale: il calcio non può rimanere ostaggio di dinamiche in cui l’evento sportivo viene preceduto da prove di forza esterne allo stadio. Il punto è delicato perché tocca diritti dei tifosi, libertà di movimento e tradizioni, ma anche responsabilità dei club e delle componenti organizzate. Quando il clima si alza, il confine tra passione e intimidazione si assottiglia, e a farne le spese sono soprattutto i tifosi “normali” e chi lavora per garantire che la partita si giochi.

Questa scelta, inoltre, dialoga con un’altra esigenza: proteggere la qualità del prodotto. Un derby collocato in un momento “neutro” del campionato può essere un evento spettacolare e gestibile; un derby incastrato tra verdetti decisivi rischia di trasformarsi in una partita circondata da tensioni, con un impatto sulla fruizione, sulle famiglie allo stadio e sull’immagine complessiva del torneo.

Il caos del derby di Torino: tensioni, scontri e un pre-partita fuori controllo

Il contesto che ha portato alla presa di posizione della Lega nasce dai disordini che hanno preceduto Torino-Juventus. La giornata è stata segnata da momenti di forte tensione in zona stadio e in punti di ritrovo, con contatti tra gruppi di tifosi, interventi delle forze dell’ordine e un bilancio che ha incluso feriti e fermi. In particolare, l’attenzione si è concentrata sul fatto che, durante le fasi più concitate, la situazione abbia richiesto misure immediate per evitare conseguenze ancora più gravi, con uso di strumenti di dispersione e un presidio rafforzato. Il quadro complessivo ha raccontato un pre-partita che, anziché incanalarsi verso lo stadio, ha finito per esplodere fuori, in aree difficili da blindare al 100% quando la mobilitazione è ampia e il livello di ostilità è alto.

A complicare ulteriormente il clima c’è stato anche il tema legato alle modalità di accesso e alle indicazioni sui colori e sui simboli, con chiarimenti successivi delle autorità rispetto a ipotesi di limitazioni. In questi casi, anche una comunicazione percepita come ambigua può diventare benzina: alimenta interpretazioni, irrigidisce le posizioni, genera un “noi contro loro” che si somma alla rivalità storica. E quando la partita coincide con l’ultima giornata o con un turno decisivo, l’effetto moltiplicatore è immediato, perché la posta non è solo l’orgoglio cittadino, ma anche un bilancio stagionale da difendere o contestare.

Dentro questo scenario si inserisce un altro elemento: la pressione delle frange organizzate nei confronti dell’evento stesso. In situazioni di emergenza sanitaria o di scontri con conseguenze gravi, può affacciarsi la richiesta che la partita non venga disputata. È un passaggio che mette in difficoltà tutti: la squadra, che si ritrova a giocare in un clima emotivo pesantissimo; le istituzioni sportive, chiamate a garantire regolarità; e le autorità, che devono bilanciare ordine pubblico e gestione dell’evento. Il risultato è una catena di decisioni in tempo reale, dove ogni minuto cambia il quadro operativo e comunicativo.

Proprio per questo la Lega guarda oltre l’episodio: non basta gestire l’emergenza quando esplode, bisogna ridurre la probabilità che condizioni simili si ripresentino nel momento più delicato del calendario. E un derby a fine stagione, con incastri televisivi e contemporaneità, offre meno strumenti di adattamento: meno margini per spostare orari, meno possibilità di diluire afflussi, meno tempo per intervenire su criticità organizzative che emergono nelle ore precedenti.

Effetti sul calendario: tra contemporaneità, tv e rischio ordine pubblico

La scelta di “spostare” i derby lontano dalle ultime giornate apre però un capitolo complesso: come si concilia con la logica del calendario moderno? Oggi la Serie A è costruita su equilibri delicati tra interessi sportivi, vincoli televisivi, disponibilità degli stadi, turni europei e necessità di garantire che le squadre impegnate su più fronti abbiano finestre coerenti di recupero. In questo mosaico, i derby sono eventi di altissimo valore commerciale e mediatico, spesso collocati in slot pregiati. Evitarli nel finale significa ripensare l’architettura complessiva e distribuire i “picchi” in modo diverso.

In concreto, l’effetto più immediato può essere una maggiore attenzione alla fase iniziale e centrale del campionato per collocare le stracittadine. Questo riduce il rischio legato ai verdetti, ma non elimina quello di per sé: un derby resta un derby, con criticità intrinseche. La differenza è che lontano dalla volata finale si lavora con meno pressione combinata: meno contemporaneità obbligate, meno incastri tra squadre che si giocano tutto, e più possibilità di scaglionare flussi e dispositivi di sicurezza.

Un secondo effetto riguarda la gestione delle giornate “a blocco”, in cui molte partite si giocano in contemporanea per tutelare la regolarità sportiva. In quel contesto, un derby diventa una calamita di attenzione e di risorse. Se la giornata è già critica perché in parallelo ci sono scontri salvezza e corsa Europa, le forze dell’ordine e i servizi di sicurezza vengono tirati da più parti. La prevenzione, qui, non è solo evitare lo scontro: è anche garantire che l’intero turno di campionato si svolga senza incidenti, perché basta un evento fuori scala per trasformare un weekend sportivo in una crisi di sistema.

Infine c’è il tema dell’annuncio del calendario e della comunicazione. Se l’orientamento sarà confermato, servirà chiarezza fin dall’inizio: la credibilità della scelta dipende anche dalla coerenza con cui verrà applicata. E i club, a loro volta, dovranno investire di più in rapporti con le tifoserie, in stewarding, in campagne interne e in protocolli di gestione dei big match. Il calendario può ridurre il rischio, ma non può essere l’unica risposta.

In prospettiva, la vera partita sarà trasformare una decisione “difensiva” in un’opportunità di modernizzazione: programmare i grandi eventi in modo sostenibile, aumentare l’accessibilità degli stadi e proteggere la dimensione sportiva. Perché se il derby diventa un problema di ordine pubblico prima ancora che un evento di calcio, allora il sistema perde la sua funzione primaria. E questa, oggi, è la sfida più grande: riportare il campo al centro, senza ignorare ciò che accade fuori.