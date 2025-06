Calciomercato, Osimhen pubblica una foto sui social e i tifosi di una squadra italiana sognano

Victor Osimhen è al centro dell’interesse di Calciomercato di molte squadre, e i suoi destini tengono con il fiato sospeso i tifosi in Italia e all’estero. Non è un mistero che l’attaccante, dopo aver rifiutato le sirene arabe, avesse strizzato l’occhio ai club della Premier League. Ma ora c’è una novità, che come spesso capita di questi tempi arriva dai social.

Così, il centravanti ha fatto tremare Napoli e sognare Torino, ovviamente sponda bianconera. Il nigeriano, reduce da una stagione al Galatasaray, ha infatti condiviso sui social un’immagine che ha immediatamente scatenato i rumors: al suo fianco appare infatti il rapper nigeriano Odumodublvck, tifoso dichiarato della Juve, immortalato con indosso una maglia bianconera.

Nella foto incriminata, Osimhen mostra con orgoglio il segno della vittoria, mentre posa accanto al suo amico musicista. Un dettaglio che non è passato inosservato ai tifosi juventini, che sono già in fermento per il possibile approdo dell’ex bomber del Napoli alla corte di Igor Tudor. (continua dopo la foto)

Un indizio troppo debole? Forse, ma non è un segreto che Osimhen interessi al club bianconero da tempo. A spingere nella sua direzione era l’ex Ds Cristiano Giuntoli, che già lo aveva portato al Napoli. Ora Giuntoli non c’è più, però, e la pista si era raffreddata, anche per gli alti costi dell’operazione e per la difficoltà di trattare con De Laurentiis.

Ora l’indizio social ha riacceso le speranze dei supporter della Juve, ed è arrivato proprio nel giorno dell’annuncio di Kevin De Bruyne al Napoli, un’operazione che ha scatenato un grande entusiasmo sotto il Vesuvio, alimentando i sogni e le speranze di tutto l’ambiente partenopeo.

Il Napoli sta pensando in grande e ha avviato un mercato importante, che non si fermerà certo al fuoriclasse belga proveniente dal Manchester City. E secondo alcune voci, lo scudetto appena vinto, la permanenza di Antonio Conte in panchina e le rinnovate ambizioni partenopee non sono sfuggite all’attenzione dello stesso Osimhen.

Ecco quindi che, secondo i rumors che girano in questi giorni, l’attaccante nigeriano sarebbe interessato a tornare a giocare proprio con in Napoli dopo un anno di esilio. Si dice che il centravanti abbia contattato direttamente Antonio Conte per esprimergli questo desiderio e per offrire la propria eventuale disponibilità.

Sono in molti, quindi, i tifosi italiani che si domandano se l’attaccante resterà a Napoli, società che ne detiene il cartellino, o se sposerà davvero la causa bianconera. Oppure se De Laurentiis, che dalla sua cessione conta di ricevere 75 milioni utili per finanziare parte del nuovo mercato, cercherà di piazzare il suo campione all’estero per evitare di rinforzare una diretta concorrente in Italia. (continua dopo la foto)

L’attaccante è da tempo nel mirino dell’Al-Hilal, che ha provato a sedurlo con cifre da capogiro e con l’appoggio del nuovo tecnico Simone Inzaghi. Ma il nigeriano ha rifiutato, perché a 26 anni non vuole relegarsi in un campionato che non ha certo il prestigio di quelli europei.

Ecco quindi che la foto con l’amico in maglia juventina è parsa un assist perfetto per infiammare i sogni dei tifosi bianconeri e alimentare tensioni sotto il Vesuvio. Nessuno, però, sa se l’intento di Osimhen fosse proprio di forzare la mano al Napoli per favorire il suo rientro in azzurro. O se con la Juventus c’è qualcosa in più che un semplice interesse.

L’estate di calciomercato è appena iniziata, ma possiamo stare certi che la situazione dell’attaccante nigeriano terrà banco per molto tempo. Perlomeno sino a che saranno chiarite le intenzioni di De Laurentiis, di Conte e, perché no della Juventus. Senza dimenticare le tentazioni della Premier League, con il Manchester United in prima fila.

