Milan, ora Theo Hernandez è un rebus: e spunta un’idea per il centrocampo

Il Milan sembrava pronto a salutare Theo Hernandez, con l’Atletico Madrid deciso a riportare in Spagna il terzino francese. Ma nelle ultime ore la trattativa, che sembrava a un solo passo dalla conclusione, ha subito un brusco stop: il club spagnolo, che aveva già rilanciato fino a 20 milioni di euro dopo un primo rifiuto di 15, ha incassato un nuovo no da via Aldo Rossi.

La risposta che non sarebbe stata gradita ai vertici dei Colchoneros, i quali si sono spazientiti e, secondo quanto filtra dalla Spagna, avrebbero deciso di interrompere le trattative. Resta da capire se si tratta di una chiusura definitiva o di una mossa strategica per forzare la mano ai rossoneri. (continua dopo la foto)

La prossima mossa, infatti, potrebbe toccare allo stesso Theo, che potrebbe spingere per convincere il club rossonero ad abbassare le sue richieste, ferme a non meno di 25 milioni, o prendere in considerazione l’offerta milionaria dell’Arabia Saudita. Sì, perché in tutta questa situazione è ormai chiaro che Theo non vuole più restare al Milan e che il Milan non vuole perderlo a parametro zero.

Nel frattempo, il club milanese non resta fermo: un emissario del club ha incontrato a Londra i dirigenti dell’Arsenal per discutere l’acquisto di Oleksandr Zinchenko. L’ucraino, classe 1996, ha un contratto in scadenza nel 2026 e potrebbe arrivare a Milano per una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro, con un ingaggio da 5 milioni netti l’anno.

Nel ruolo di terzino vengono monitorati anche Udogie, Cambiaso e De Cuyper, ma i rossoneri sono in cerca anche per il centrocampo. Nelle ultime ore è emerso l’interesse per Javi Guerra, mezz’ala del Valencia e protagonista all’Europeo Under 21. Lo spagnolo è considerato l’alternativa a Adrien Rabiot, perché sembra che il francese – primo obiettivo di Allegri – abbia comunicato al Marsiglia di voler restare, complicando i piani di mercato del Diavolo. (continua dopo la foto)

Sul fronte Luka Modric, invece, slittano le visite mediche previste in Croazia: il croato, 40 abbi a Settembre, impegnato nel Mondiale per Club col Real Madrid, ha chiesto di posticipare per rispetto dei Blancos. Il suo arrivo a Milano non sembra in discussione: firmerà un contratto annuale, con opzione per una seconda stagione, a 4 milioni di euro netti.

Capitolo cessioni: Yunus Musah, un pallino di Antonio Conte, è ormai a un passo dal Napoli. Intesa trovata tra le due società, manca solo la definizione degli ultimi dettagli. La valutazione complessiva dell’operazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro e l’affare potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.

