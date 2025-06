Calciomercato, il “mistero Osimhen”: rinuncia all’Arabia, e ora due italiane sono in agguato

Victor Osimhen, con le sue scelte, potrebbe incendiare il calciomercato europeo degli attaccanti. La sua decisione di rifiutare la maxi-offerta dell’Al-Hilal ha rimesso in moto la macchina di acquisti e cessioni. Il centravanti, di proprietà del Napoli dopo il prestito al Galatasaray, sarà la cessione più importante del club partenopeo in questa sessione estiva.

Il club saudita allenato da Simone Inzaghi era pronto a garantire a Osimhen 40 milioni di euro lordi all’anno, oltre al pagamento della clausola rescissoria in favore del Napoli. Ma il nigeriano ha detto no. Non è pronto a lasciare il calcio europeo e, a 26 anni, sente di essere nel pieno della carriera. Il suo obiettivo è di giocare in un top club europeo e competere in Champions League.

Nel contratto che lo lega al Napoli fino al 30 giugno 2026, è presente una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida per l’estero a partire dal 15 luglio e pagabile in due tranche. È presente anche una clausola di rinnovo unilaterale fino al 2027, ma Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di fare sconti. La cifra resterà la stessa anche in caso di offerte da club italiani.

Al momento, Osimhen guadagna 10 milioni di euro all’anno a Napoli. La stessa cifra è pronta a offrirla il Galatasaray, ma senza coprire la clausola prevista dal contratto. I turchi, comunque, non mollano: “Ogni giorno che passa aumentano le possibilità che resti“, ha dichiarato martedì sera Ibrahim Hatipoglu, vicepresidente del club giallorosso, confermando che la trattativa è nelle mani dell’agente George Gardi. (continua dopo la foto)

Sul fronte italiano, restano vive le suggestioni che portano a Juventus e Milan. Cristiano Giuntoli, l’uomo che portò Osimhen a Napoli, aveva valutato il suo profilo per sostituire Vlahovic. Ma ora che Giuntoli non c’è più l’operazione appare complicata, anche per i costi molto alti.

Anche il Milan, alla ricerca di un centravanti di primo livello, potrebbe farsi avanti: ma solo in caso di partenza di Rafael Leao. La principale interessata al portoghese, il Bayern Monaco, sembra però aver frenato per puntare su altri obiettivi.

La vera ambizione di Osimhen, però, resta la Premier League. Il campionato inglese può garantirgli ingaggio, visibilità e competitività. Arsenal, Chelsea e soprattutto Manchester United sono alla finestra. I Red Devils, se dovessero cedere Hojlund all’Inter, potrebbero essere proprio il club che farà scattare il domino degli attaccanti in tutta Europa.

