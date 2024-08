Napoli-Bologna 3-0, Il “Maradona” ritrova la sua voce. Ritorna l’entusiasmo e la gioia di vedere una squadra che si impegna su ogni pallone, che lotta per ogni centimetro del campo. Una squadra che, nonostante alcune mancanze (vedi la necessità di un attaccante come Lukaku), mostra un gioco convincente e si spende senza riserve. La prima serata di Serie A a Fuorigrotta si trasforma in una festa: il Napoli trionfa 3-0 contro il Bologna di Vincenzo Italiano, con i gol di Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Simeone. Per Conte, è la prima vittoria della stagione.

Se c’era bisogno di una risposta immediata, era sull’atteggiamento. E il Napoli ha colto il messaggio: fin dai primi minuti, pur senza brillare particolarmente, la squadra arriva quasi sempre prima sulle seconde palle, dimostrando fame e determinazione. Appena iniziata la partita, Raspadori si rende protagonista della prima azione pericolosa, con un tiro che sfiora il palo a tu per tu con Skorupski. Il match si mantiene poi equilibrato e frammentato, con un Bologna che risponde con marcature uomo su uomo, pressando alto e usando anche il fisico quando necessario.

La nota dolente per Italiano arriva con l’infortunio di Erlic dopo soli quindici minuti, costringendo il tecnico a inserire Lucumì. Nonostante ciò, la partita resta bilanciata. Kvaratskhelia, ostacolato dal pressing avversario, fatica a esprimersi al meglio, anche se ha la migliore occasione del primo tempo: un colpo di testa che supera Skorupski ma si infrange sulla traversa. Meret, dal canto suo, si distingue con una parata decisiva su Castro, nell’unica vera chance del Bologna.

Il primo gol dell’era Conte al Napoli è firmato dal capitano Giovanni Di Lorenzo, al termine del primo tempo. La magia però arriva da Kvaratskhelia, che con un assist perfetto mette Di Lorenzo nelle condizioni di segnare: controllo di destro, tiro di sinistro, e il Napoli passa in vantaggio. Di Lorenzo corre sotto la Curva, accarezza lo scudetto e sembra chiudere le polemiche che hanno caratterizzato l’estate.

Nel secondo tempo, la parola d’ordine è solidità. Il Bologna cerca di giocare e creare pericoli, ma il Napoli di Conte chiude ogni varco, non concedendo nulla agli avversari. Costretti ad allungarsi, i rossoblù lasciano spazi che Kvaratskhelia e compagni non perdonano. A un quarto d’ora dalla fine, il georgiano trova il raddoppio con un tiro dal limite, complice una deviazione di Beukema. È la sua serata, è la serata del Napoli, che debutta con Conte in Serie A al Maradona. Il pubblico esplode di gioia ancora una volta, quando nel finale Neres, entrato per Politano, serve Simeone per il 3-0 definitivo.”