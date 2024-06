Antonio Conte è in arrivo al Napoli: mancano solo poche ore prima dell’annuncio ufficiale che consacrerà il suo ruolo di guida degli azzurri. La firma è prevista per domani ed è stata anche decisa la location della prossima presentazione. Ecco cosa sappiamo del contratto e del futuro dell’allenatore nella squadra. (Continua a leggere dopo la foto…)

Napoli-Conte: l’annuncio ufficiale

La notizia è nell’aria da tempo, ma dovremo aspettare domani per la firma e la resa ufficiale. Antonio Conte è stato fortemente voluto da De Laurentiis che ha grandi mire per il suo Napoli. La nuova guida dovrà prendere la squadra partenopea e portarla ai vecchi fasti per puntare nuovamente allo scudetto facendosi largo tra le Big. Ma per questo ci sarà tempo e prima dell’inizio della nuova stagione L’ADL vuole dare una degna accoglienza a Conte. La location scelta per la presentazione ufficiale è quella del Palazzo Reale di Napoli seppure la data non sia stata ancora comunicata. Ma vediamo ora quali altri impegni sono già in programma nel calendario della nuova guida del team. (Continua a leggere dopo la foto…)

Le sfide di Antonio Conte

Antonio Conte sembra desideroso di mettersi al lavoro e misurarsi con la squadra e con le richieste di tifosi e dirigenza. Il suo contratto lo terrà legato al Napoli fino al 2027 (con 8 milioni di euro complessivi a stagione) e lo investe del compito di fargli raggiungere il tanto agognato scudetto dopo le fatiche e le delusioni della stagione appena conclusa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Conte dovrebbe essere a Castelvolturno già giovedì 6 per prendere confidenza con le strutture che lo ospiteranno e il nuovo staff. Poi non si perderà tempo e il 7 luglio è già previsto il primo ritiro che si svolgerà tra il Trentino e l’Abruzzo. Per allora si spera di avere già i nuovi acquisti in modo da rodare subito la nuova formazione: ecco chi sono i nomi che potrebbero entrare in squadra.

